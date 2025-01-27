В Покровском направлении украинские воины остановили 78 вражеских атак: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Наши военные продолжают наносить российской армии ощутимые потери в живой силе, технике и активно препятствуют наступательному потенциалу врага в тылу. На Покровском направлении Силы обороны остановили 78 атак противника.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08.00 27 января 2025 года. За прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 45 авиаударов по позициям украинских войск и населенным пунктам, сбросив 58 управляемых авиабомб. Кроме того, было совершено более пяти тысяч обстрелов, из них 105 из реактивных систем залпового огня, а также применено 2155 дронов-камикадзе.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки нанесли удары по четырем пунктам управления, четырем районам сосредоточения живой силы и техники, а также по одному важному объекту врага.

На Харьковском направлении противник четырежды штурмовал позиции украинских военных в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано 11 атак врага. Силы обороны вели оборонительные бои вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызового, успешно отражая штурмы оккупантов.

На Лиманском направлении враг совершил 15 атак, пытаясь продвинуться в районах Грековки, Новоегоровки, Надии, Зеленого Гаю, Макеевки, Ямполевки и Торского.

На Краматорском направлении зафиксировано 21 боевое столкновение вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении противник провел девять атак в районе Торецка.

На Покровском направлении защитники Украины отразили 78 штурмовых и наступательных действий врага возле населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Зеленое, Удачное, Котлино, Надеевка, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное и Янтарное.

На Новопавловском направлении противник совершил 12 атак в районах Константинополя, Разлива, Раздольного, Новоселки и Великой Новоселки.

В Ореховском направлении враг попытался атаковать украинские подразделения в районе Новоандреевки, но без успеха.

В Приднепровском направлении противник провел одну неудачную атаку на позиции Сил обороны Украины и был отброшен.

В операционной зоне на Курщине украинские военные за сутки отразили семь атак. Противник совершил 435 артиллерийских обстрелов, нанес 25 авиаударов и применил 33 управляемых авиабомб.

На Северском направлении враг не проводил наступательных действий за прошедшие сутки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Напомним, по состоянию на 27 января, за минувшие сутки ВСУ отменили в боях около 1430 российских захватчиков. Также уничтожено 165 единиц военной техники и вооружение российской армии. Общие потери живой силы, которые противник понес в Украине, достигают примерно 831 620 оккупантов убитыми и ранеными.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на территории Курской области одна только снайперская группа 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ликвидировала восемь российских военных. Также три украинских снайпера ранили по меньшей мере 12 захватчиков.

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