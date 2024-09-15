В полиции объяснили, как украинцам на оккупированных Россией территориях помочь ВСУ

Украинцам напомнили, какие чатботы в Telegram помогают нашей стране бороться с предателями. Однако использовать подобные сервисы рекомендуем только в случае, если вам это не навредит, особенно на временно оккупированных Россией территориях.

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Соответствующую памятку обнародовали в ГУ Национальной полиции в Запорожской области. Пресс-служба ведомства отметила: о коллаборантах, работающих на страну-агрессора, можно уведомить в ботах Министерства цифровой трансформации либо Службы безопасности Украины.

Как обнаружить коллаборанта:

– участвует в боевых действиях на стороне Российской Федерации;

– сдает оккупантам стратегически важные локации, местных активистов и предпринимателей;

– подрывает доверие к местным властям, помогает захватчикам;

– занимается организацией выборов на ВОТ;

– публично отрицает агрессию РФ и призывает к свержению независимости Украины.

Как проинформировать о предателе онлайн:

– чатбот от Минцифры єВорог – t.me/evorog_bot

– чатбот от СБУ Stop russian war – t.me/stop_russian_war_bot

"Напоминаем! Безопасность превыше всего. Отправляйте информацию только тогда, когда уверены, что вам это не навредит", – призвали представители полиции.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно СБУ поймала очередного российского приспешника, действовавшего в Донецкой области. Фигурант собирал разведданные об украинских войсках на Краматорском направлении.

– В Харьковской и Херсонской областях Служба безопасности Украины поймала еще двух коллаборантов, которые в начале полномасштабной войны сотрудничали с Российской Федерацией. На врага работали экс-чиновник Купянского горсовета и агитаторша из Херсона.

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