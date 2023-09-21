В половине Украины воздушная тревога: есть угроза обстрела баллистическими ракетами

Вечером в четверг, 21 сентября, на востоке Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупредили, что есть угроза применения российскими оккупантами вооружения с баллистической траекторией полета.

Об этом написали на официальном Telegram-канале ПС ВСУ около 22:00. Украинцев призвали позаботиться о безопасности и находиться в укрытиях до отбоя.

Да, угроза была для Днепропетровской, Херсонской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областей Украины.

Отметим, что вечером воздушная тревога была объявлена в южных регионах Украины. Она была связана с угрозой применения врагом сверхзвуковых противокорабельных ракет.

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Позже стало известно, что российские оккупационные войска атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Оникс. Вследствие очередного террористического акта есть попадание в рекреационную инфраструктуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 21 сентября российские террористы устроили очередную массированную атаку ракетами на Украину. Защитники нашего неба сбили 36 из 43 вражеских целей.

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