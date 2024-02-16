В Польше будет создан тренировочный центр для армий НАТО и Украины: что известно

Министры обороны стран НАТО решили создать в Польше центр обучения украинских военных. Кроме того, бойцы ВСУ смогут обмениваться опытом с военнослужащими стран-членов и повышать свою квалификацию.

Об этом говорится в соответствующем заявлении. Оно было опубликовано в четверг, 15 февраля, по итогам встречи министров обороны Североатлантического альянса сделал генеральный секретарь Организации Йенс Столтенберг.

По его словам, в рамках встречи также прошло очередное заседание Совета Украина-НАТО.

"Мы решили создать общий центр НАТО-Украина для тренировки и военного образования. Именно он позволит Украине обмениваться уроками, извлеченными из войны против российских агрессоров. Именно он создаст структуру для обучения и тренировки военнослужащих Вооруженных сил Украины вместе с армиями стран НАТО", – отметил глава Альянса.

Он отметил, что ряд деталей еще предстоит уточнить. И подчеркнул важность того, что партнеры на политическом уровне поддержали подобную инициативу. Сам процесс создания Центра, как сообщил Столтенберг, будет продолжаться несколько следующих месяцев.

Он подтвердил позицию Альянса продолжать поддерживать Украину "для нашей общей безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания и Латвия совместно возглавят очередную коалицию по оказанию помощи Украине. В ее пределах наше государство получит 3 тысячи беспилотников, в том числе и FPV-дроны, доказавшие свою высокую эффективность на поле боя.

Как сообщалось ранее, правительство Великобритании продлит беспошлинную торговлю с Украиной почти на все товары до 2029 года. Этот шаг призван помочь украинскому бизнесу, пострадавшему от войны.

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Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Великобритания готова к обороне, если Россия решит начать нападение на страну. Для этого обеспечено дополнительное финансирование министерства обороны.