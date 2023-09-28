В Польше официально заявили, что в Пшеводуве упала украинская ракета

В правительстве Польши официально заявили, что в приграничном Пшеводуве Люблинского воеводства упала украинская ракета. Инцидент произошел в ноябре 2022 года, расследование длилось почти год.

О выводах польских экспертов сообщил министр юстиции Польши Збигнев Зебро. Он ответил на вопросы журналистов о результатах расследования, проведенного польской прокуратурой, пишет местное агентство PAP.

По словам министра, польские эксперты пришли к выводу, что ракета была старого образца – еще советского или российского.

"Расследование, проведенное польской прокуратурой, завершилось выводом, категорически указывающим на то, что эта ракета была украинской – еще советского или российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", – заявил польский министр. , ссылаясь на экспертное заключение

Министр также посетовал на отсутствие сотрудничества со стороны украинской стороны по расследованию этого инцидента.

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"Я очень сожалею, но как такового сотрудничества в этом вопросе не было много месяцев", - сказал глава польского Минюста.

Он подчеркнул, что польские прокуроры ездили в Украину и там тоже проводили следственные действия.

"Даже рискуя собственным здоровьем и жизнью, ездили помочь украинской стороне задокументировать совершенные там российские преступления. Мы всегда уважали нормы украинского законодательства и учитывали все их ожидания", – отметил Зиобро.

По его словам, в расследовании в отношении Пшеводова украинская сторона не имела подобного отношения к польским следователям.

Зиобро убежден, что решение не сотрудничать с Польшей было принято "на высоком политическом уровне украинского государства".

"Это длится месяцами. Я не думаю, что это решение на уровне прокуратуры. Я думаю, что это решение на высоком политическом уровне Украинского государства", – сказал министр юстиции Польши.

Как сообщил OBOZREVATEL, 15 ноября 2022 года войска РФ устроили новую массированную ракетную атаку против Украины.

Во время массированного ракетного обстрела Украины российскими войсками в приграничном польском поселке Пшеводув раздались взрывы. Погибли два человека.

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