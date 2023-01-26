В Польше рассказали, когда и сколько танков Leopard могут передать Украине

Польша, предварительно, готова предоставить Вооруженным силам Украины одну роту современных немецких танков Leopard (14 единиц). В Минобороны страны предполагают, что это может произойти в течение нескольких недель.

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Заявление об этом сделал заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич, передает Dziennik Gazeta Prawna. Он сказал, что "убежден" в таких сроках поставки танков в Украину. Судя по его словам, подготовка украинских экипажей успеет завершиться за указанный период времени.

"Как только украинцы пройдут обучение, мы будем готовы передать танки украинской стороне", – сказал чиновник.

Представитель польского МО подчеркнул: его страна договаривается с союзниками по "танковой коалиции", чтобы ВСУ получили больше Leopard. В Европе сейчас, по его словам, есть более 2 000 немецких танков.

"Мы рассчитываем, что на первом этапе нам удастся собрать как минимум бригаду, около 100 Leopard, которые мы сможем совместно передать украинской стороне", – заявил Скуркевич.

Добавим, что ранее СМИ заявляли о таком же количестве Leopard, которые предварительно, сможет получить Киев. Журналисты писали, что по результатам состоявшихся 20 января переговоров на авиабазе Рамштайн 12 государств согласились поставить Киеву около 100 танков Leopard.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ФРГ официально объявила о том, что разрешила поставки в Украину Leopard, 25 января 2023 года. Также Берлин дал разрешение на реэкспорт указанных боевых машин для украинской армии другими странами.

– Немецкие боевые танки приедут на территорию Украины быстрее, чем американские Abrams, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби. Конкретные сроки не уточняются.

– Германия сообщила, что передаст ВСУ одну роту Leopard (14 единиц).

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