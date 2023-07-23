В Польше заработал центр обслуживания Leopard: первые танки уже ремонтируются. Фото

В Силезском воеводстве Польши начал свою работу сервисный центр по ремонту украинских Leopard немецкого производства. Первые два танка, поврежденных в ходе боевых действий в Украине, уже прибыли на завод Bumar-Łabędy в Гливице.

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Об этом 22 июля заявил польский министр обороны Мариуш Блащак. На своей странице в Twitter он поделился фотографией одного из доставленных в страну Leopard.

"Центр капитального ремонта в Гливице запущен! Первые два "Леопарда" уже прибыли из Украины на завод Bumar", – написал глава оборонного ведомства Польши.

Известно, что Bumar-Łabędy ранее модернизировала польские Leopard 2A4 до стандарта 2PL для армии своей страны. Благодаря этому предприятие получило необходимые в этой области знания, технические средства и опыт.

Ранее сообщалось, что на этом заводе в рамках сотрудничества с "Укроборонпром" хотят запустить центр по ремонту танков Т-64. Стороны также рассматривали перспективу обслуживания танков Т-72 и PT-91 Twardy, переданных Польшей Силам обороны Украины, и танков Leopard 2, предоставленных ВСУ международной коалицией.

Как писал OBOZREVATEL:

– Немецкий машиностроительный и оружейный концерн Rheinmetall получил большой заказ от Бундесвера на поставку боеприпасов для танков Leopard 2. Сумма контракта была расширена приблизительно до 4 миллиардов евро.

– Ранее сообщалось, что Rheinmetall откроет завод на западе Украины по производству бронетехники уже в течение трех месяцев, то есть до октября 2023 года.

– По данным Bild, Rheinmetall намерен изготовить 300 тысяч снарядов для Gepard, 40 тысяч из которых будут поставлены уже в этом году. С этой целью на немецком заводе построили новую производственную линию всего за несколько месяцев, хотя ранее это заняло бы годы.

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