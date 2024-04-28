В Польше заверили, что нет доказательств, что Путин готовится применить ядерное оружие

Кремлевский диктатор Владимир Путин не сможет принять решение о ядерном ударе самостоятельно. Использование ядерного оружия (ЯО) должны согласовать в минобороны и генштабе России, и не факт, что генералы страны-агрессора пойдут на это.

На этом этапе никаких признаков ядерной угрозы со стороны РФ нет. В этом уверен министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он дал эксклюзивное интервью немецкому изданию BILD.

"Физических признаков того, что боеголовки изъяты из хранилища, нет. Мы бы заранее знали, сделают ли они это", – заверил политик.

В любом случае Путин не может единолично дать приказ о применении ЯО. Кнопки от этого оружия у российского главы нет, потому что установлена определенная субординация для развертывания ядерных сил.

Если бы Путину пришлось убеждать своих генералов устроить ядерный удар, у них был бы выбор. "Эти генералы знали бы, что выполнить такой приказ означало бы стать военным преступником. В этот момент их выбором будет либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина", – считает Сикорский.

"Я также знаю, что было в газетах. Что США очень настойчиво заявили РФ: если она взорвет ядерную бомбу, Америка будет использовать свои регулярные силы для уничтожения любой российской цели на оккупированных территориях Украины... Я думаю, что это сильный сдерживающий фактор", – добавил глава МИД Польши.

Он не исключил, что Россия могла бы теоретически напасть на Польшу и другие западные страны. Однако тогда "мы не будем сражаться в одиночку", сказал министр.

"У нас есть выбор: либо мы имеем разгромленную российскую армию за пределами Украины, либо победившую российскую армию на границе с Польшей. И тогда Путин сделает то же самое, что Гитлер сделал с Чехословакией: он возьмет промышленность и людей на Украине и мобилизует их, чтобы продолжать идти вперед. Лучше остановить Путина в Украине", – заявил Сикорский.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Радослав Сикорский раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о том, что страна готова будет разместить на своей территории американское ядерное оружие. Министр напомнил, что за внешнюю политику Варшавы отвечает правительство.

– Дуда заявил, что Польша готова разместить ядерное оружие США, если НАТО решит развернуть его перед границами России, в интервью изданию Fakt в апреле 2024 года.

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