В Польше заявили, что транспортировка американского оружия в Украину через хаб в Ясенке возобновилась

Снабжение американского оружия в Украину через польский логистический хаб в Ясенке снова заработало. Информацию о том, что ключевой маршрут военной помощи снова работает, подтвердил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

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Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х (ранее известная как Twitter). "Транспортирование американского оружия в Украину через хаб в Польше возобновилось", – говорится в сообщении.

Пока нет деталей относительно объемов и типов вооружения, которое уже начало поступать.

Эта новость появилась на фоне важнейших международных переговоров. 11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча между представителями Украины и США, где стороны достигли нескольких важных договоренностей. Вашингтон обязался немедленно возобновить поставки оружия и активизировать обмен разведданными с Киевом. В то же время, Украина согласилась на предложенное США временное прекращение огня сроком на 30 дней, но при условии, что Россия также выполнит это условие.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное прекращение огня, которое предложила американская сторона и на что согласилась Украина, – это не только ракетные атаки и ситуация в Черном море, но и тишина по всей линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с российской стороной по поводу перемирия в Украине.

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