В Польше заявили, что Украина может получить МиГ-29 от нескольких стран: есть четкие сигналы

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что сразу несколько стран готовы отправить в Украину истребители МиГ-29. Варшава, по его словам, получила от этих государств четкий сигнал.

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Об этом в среду, 15 марта, сообщило издание Bloomberg. Польский чиновник отметил, что вопрос предоставления Киеву советских истребителей обсуждается несколькими странами.

В то же время, о каких конкретно государствах идет речь, Мюллер не уточнил.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Украине МиГ-29 в ближайшие 4-6 недель. По его словам, это станет сигналом для стран-членов НАТО, осторожных в отношении отправки военно-воздушных сил Украине.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь также сказал, что его страна рассматривает возможность предоставления Украине 10 из 11 самолетов МиГ-29. Еще один истребитель, по его словам, зарезервирован для словацкого музея. Окончательное решение должно принять правительство страны.

Среди других членов НАТО, у которых есть на вооружении истребители МиГ, – Болгария, Хорватия и Румыния.

МиГ-29 – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 1980-х годов. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL,спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что истребители МиГ-29, которые могут передать Украине Польша и Словакия, усилят боеспособность авиационного парка украинской армии. Однако Украине необходимы более современные самолеты.