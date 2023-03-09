Процесс передачи истребителей сдвинулся с места, но Украине нужны современные самолеты, – спикер Воздушных сил

Истребители МиГ-29, которые могут передать Украину Польша и Словакия, усилят боеспособность авиационного парка Вооруженных сил Украины. В то же время украинской армии необходимы более современные самолеты.

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Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга. По его словам, процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места.

"То, что передают авиационные комплексы, это хорошая новость с той точки зрения, что сдвинута с места передача боевой авиации. Так же как когда-то была сдвинута с места передача танков", – сказал Игнат.

Он отметил, что на вооружении Воздушных сил уже есть МиГ-29, которые вместе с Су-27 выполняют боевые задания. Периодически они нуждаются в новых запчастях, которые уже не выпускают. Поэтому дополнительные МиГи смогут обеспечить запас донорских запчастей и даже в небольшом количестве станут помощью нашей авиации, рассказал Игнат.

При этом Игнат отметил, что авиационная группировка РФ в разы больше, поэтому Украине сейчас нужна более новая техника, чем МиГ-29.

"МиГ-29 не имеет того широкого спектра вооружения, который может эффективно противостоять врагу в воздухе и уничтожать наземные цели. Этот самолет использует старое советское вооружение. Поэтому нам нужны западные самолеты, такие как F-16", – сказал спикер Воздушных сил.

Современные самолеты прежде всего необходимы для защиты украинского неба. Благодаря мощным радарам и новейшим ракетам они способны эффективно противостоять и крылатым ракетам разных типов, и "шахедам", добавил Игнат.

Кроме того, западные истребители нужны, чтобы отогнать подальше от украинских границ вражескую авиацию, которая запускает крылатые авиабомбы, летящие на десятки километров.

Самолеты противника не входят в зону поражения украинской ПВО и запускают эти бомбы, являющиеся для ВСУ новым вызовом.

"Нужно задействовать дальнобойные ЗРК. Необходимы современные истребители, чтобы не допускать появления российской авиации вблизи наших границ", – пояснил Юрий Игнат и добавил, что западные самолеты также помогут перебить поставки врага на оккупированные территории и освободить украинские земли.

9 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия и Польша могут по общей процедуре передать Украине свои МиГ-29.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о планах Словакии передать Украине 10 из 11 своих МиГ-29. Польша также рассматривает передачу этих самолетов Киеву.

В США в свою очередь заявили, что не диктуют партнерам, какое вооружение передавать Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поставки западных истребителей могут решить исход войны.