В Полтаве члены ВВК продавали липовые справки уклонистам: одного поймали со взяткой. Фото

В результате операции, проведенной сотрудниками Следственного управления областной полиции при поддержке регионального Управления стратегических расследований и под руководством Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, был задержан начальник хирургического кабинета одной из воинских частей. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 4000 долларов США.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель начальника полиции Полтавщины Сергей Рекун. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

По информации, представленной военными правоохранительными органами Украины, представитель военно-медицинского учреждения был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В результате проведенного расследования было установлено, что данный чиновник является членом ВВК. Он злоупотреблял своим положением, требуя и получая неправомерные денежные вознаграждения за вынесение положительного решения о непригодности граждан к военной службе.

Следственным управлением областной полиции, при процессуальном руководстве специализированной прокуратуры, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с требованием неправомерной выгоды) УК Украины.

В соответствии с представленной информацией, санкция статьи, по которой будет рассматриваться дело против представителя военно-медицинского учреждения, предусматривает следующее уголовное наказание:

Лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Конфискация имущества.

Кроме того, задержание взяточников прокомментировал и глава МВД Игорь Клименко.

"В Полтаве хирург и психолог военного госпиталя продавали липовые справки уклоняющимся от мобилизации. Будучи членами ВВК, медики могли достаточно легко решать такие вопросы. Цена одной справки – 4000 долларов США. К сожалению, это не единственный случай неправомерных действий членов ВВК в государстве", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила еще 15 организаторов схем для уклонистов и ликвидировала четыре новых канала нелегального выезда военнообязанных за границу. Среди подозреваемых – депутат Черниговского городского совета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!