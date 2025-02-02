В Полтаве после ракетного удара умерла медсестра кожно-венерологического центра. Фото

В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Полтаве 1 февраля погибла медицинская сестра Полтавского областного кожно-венерологического центра Елена Скляр. Она пострадала при обстреле и попала в больницу в крайне тяжелом состоянии, но ее сердце не выдержало.

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С глубокой грустью новость сообщили в Полтавском областном кожно-венерологическом диспансере. Елена Петровна была опытной медсестрой, чутким и прекрасным человеком.

Женщина отдала годы жизни, чтобы помогать пациентам, стала опорой для врачей и примером человечности и доброты для всех, кто имел честь работать с ней.

"Ее искренняя улыбка, доброе сердце и профессионализм навсегда останутся в наших воспоминаниях", – говорят коллеги Елены.

Коллега Елены Екатерина сообщила, что семья Елены потеряла все. Квартира погибшей полностью разрушена, а все, что было, осталось под завалами.

"Елена Петровна – не просто отличный специалист, но и невероятно искренний, добрый и открытый человек, который всегда помогал другим. Сегодня поддержка нужна именно ей и ее родным", – отметила Екатерина, которая открыла сбор средств для поддержки семьи погибшей на своей странице в Instagram.

Коллеги, знакомые и близкие вспоминают Елену как профессионала своего дела с "золотыми руками", а еще чуткого, доброго и приветливого человека.

Напомним, что утром 1 февраля Россия нанесла удар по пятиэтажке в Полтаве, воспользовавшись ракетой Х-22. Был разрушен целый подъезд дома.

По состоянию на утро 2 февраля количество погибших в результате вражеской атаки на Полтаву увеличилось до 14 человек. Среди убитых Россией – двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки на Полтаву погибла 9-летняя девочка София, которая любила книги, рисовала и мечтала о будущем. Также в сети появилось пронзительное видео с дедушкой девочки, у которого российские кафиры в одно мгновение забрали внучку, сына и невестку. Смущенный мужчина проклинает Россию и ее граждан.

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