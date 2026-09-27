В Полтавской области в результате попадания БПЛА повреждены линии электропередачи: без света остались сотни людей

Российские беспилотники атаковали Полтавскую область, в результате чего в Миргородском районе зафиксированы попадания по промышленным предприятиям. В то же время в Полтавском районе из-за падения вражеского БПЛА повреждены линии электропередач.

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Без электроснабжения временно остались около 500 потребителей. О последствиях атаки сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

В Миргородском районе зафиксированы попадания

В Миргородском районе зафиксированы попадания вражеских БПЛА по промышленным предприятиям в нескольких местах. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В результате падения БПЛА повреждены линии электропередач

В Полтавском районе из-за падения вражеского беспилотника повреждены линии электропередач. В результате около 500 потребителей временно остались без света.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 сентября Россия атаковала Украину 170 беспилотниками различных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 147 вражеских БПЛА. Попадания зафиксировали в 18 точках, ещё в восьми – падение сбитых целей и их обломков.

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Также OBOZ.UA сообщал, что Россия пытается оставить украинцев без связи и интернета и за последние дни нанесла массированный удар по дата-центрам столичных провайдеров. Если удары продолжатся, перебоев с интернетом не избежать, а тарифы для населения вырастут.

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