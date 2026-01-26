В потерях армии РФ растет доля убитых: названы главные причины

Характер потерь российской оккупационной армии на войне против Украины изменился. Вместо стандартного соотношения между убитыми и ранеными 1:3 сейчас враг теряет примерно 12:10, то есть на 12 "двухсотых" приходится 10 "трехсотых".

Такие цифры на основе статистических данных опубликовало издание Texty.org.ua. Журналисты объяснили, что соотношение ликвидированных и раненых является одним из ключевых факторов в войне на истощение. Оно показывает, какая часть военных сможет вернуться на поле боя, а какую придется заменить.

Доля погибших россиян выросла до 56%

Традиционным считается соотношение 1:3 (один убитый на трех раненых). Цифра является условной и основывается на усредненных показателях Второй мировой. Для большинства современных войн характерен существенно более высокий процент выживания. Например, в Афганистане среди армейцев США этот показатель был на уровне 1:10 (а в случае морских пехотинцев даже 1:13).

Распределение потерь в российско-украинской войне обычно оценивалось сквозь призму соотношения 1:3. Однако в последние два года произошли существенные трансформации.

Ситуация начала меняться в конце весны 2024 года: доля убитых российских захватчиков быстро росла.

В конце 2025-го доля погибших составляла уже 56% от общих российских потерь. Соотношение сместилось до примерно 12 убитых на каждые 10 раненых.

Причины трансформаций – изменение характера боевых действий и тактика российских оккупантов

Если раньше поражение наносилось в основном артиллерийским огнем, то сейчас по противнику в большинстве случаев работают дроны. Обычно они нацелены на конкретную группу живой силы, детонация происходит на минимальной дистанции, поэтому удары чаще приводят к фатальным последствиям, чем к ранениям.

Другой момент – большая концентрация ударных и разведывательных средств затрудняет эвакуацию. Движение на открытой местности быстро фиксируется, поэтому эвакуационные команды вместе с ранеными часто обстреливаются.

Россияне и сами приложились к изменению ситуации: они используют тактику инфильтрации, при которой возможности эвакуировать раненых в основном нет. Ограниченные вражеские группы, которые просачиваются вперед, лишены надежной логистики.

Вместе с этим государство-агрессор постепенно исчерпывает советские запасы бронетехники, а темпы производства и восстановления не компенсируют потери в полной мере. Российские войска вынуждены чаще использовать менее защищенный транспорт, а это увеличивает риски для личного состава.

Как следствие – в пиковые периоды 2025 года ВС РФ теряли около 21 тысячи военнослужащих убитыми в месяц. Реальные безвозвратные потери могут быть еще больше, потому что к этой цифре нужно добавить количество тяжелораненых, которые не могут вернуться на поле боя из-за состояния здоровья.

Пока что мобилизационная система РФ может компенсировать такой уровень потерь: среднемесячные темпы российской мобилизации в 2025 году оценивались в 35 тысяч человек. Однако большие безвозвратные потери однозначно ослабляют врага.

"Рост доли убитых не позволил РФ увеличить численность своей группировки в последние шесть месяцев. До этого количество российских сил в Украине постоянно росло. Это означает, что Россия не сможет и в дальнейшем наращивать давление на фронте без усиления мобилизационных мероприятий или существенного уменьшения потерь", – сделали вывод авторы статьи.

– Президент Владимир Зеленский отметил, что в течение декабря 2025 года оккупационная армия РФ потеряла в Украине 35 тысяч солдат. Статистика за месяц является показательной: она вдвое больше, чем потери советских войск за 10 лет войны в Афганистане.

– Министр обороны Михаил Федоров говорил о том, что стратегической целью СОУ является увеличение потерь российских оккупационных войск до 50 тысяч человек в месяц.

