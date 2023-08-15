В приоритете для врага: в Воздушных силах рассказали, по каким объектам чаще всего целят оккупанты

Приоритетными объектами ракетных ударов российских террористов в Украине сегодня являются аэродромы, критическая и портовая инфраструктура, а также промышленность. Учитывая это, украинские пилоты и органы военного управления грамотно применяют соответствующие предохранители, позволяющие сохранить жизнь.

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Об этом на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он пояснил, что аэродромы всегда под прицелом, поскольку наши пилоты наносят значительный ущерб российским оккупантам, о котором сообщают, в частности, и российские паблики (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Игнат отметил, что использование "предохранителей" не только сохраняет технику, жизнь людей, но и наносит россиянам болезненные удары по их тылам, командованию и логистике.

"И аэродромы, и критическая инфраструктура, и промышленность, и портовая инфраструктура – это все цели врага, которые будут для него приоритетными", – подчеркнул спикер.

Напомним, утром 15 августа защитники Украины сбили в небе над рядом облцентров 16 российских крылатых ракет. В целом же страна-агрессор РФ атаковала 28 ударными средствами, есть прилеты. В частности, под ударом оказались Запорожье, Днепр, Черкасская область, Львов и Луцк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа оккупанты устроили массированную ракетную атаку по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах от юга до запада. Известно о прилетах с пожарами, пострадавшими и жертвами. В частности, в Днепре зафиксировано попадание в одно из предприятий, а также водно-спортивный объект, на Волыни прилет пришелся на одно из промышленных предприятий.

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