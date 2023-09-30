В приоритете дроны и дальнобойные ракеты: стало известно, сколько Украина потратит на производство оружия в 2024 году

Правительство Украины планирует потратить 1,5 миллиарда долларов на производство вооружения и техники в 2024 году. Это в семь раз больше, чем в прошлом году.

Такое заявление в субботу, 30 сентября, на Форуме оборонных индустрий сделал премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщает CNN.

Данное увеличение было включено в бюджетный проект правительства на следующий год. Эти планы возникли в связи с тем, что Киев использует ракеты и беспилотники отечественного производства для нанесения ударов по целям на территории России, за пределами линии фронта.

"Мы запускаем новые производства. Мы расширяем те, которые давали результаты до полномасштабного вторжения. Мы инвестируем в новые технологии и новые разработки. Мы готовы помочь всем, кто производит качественное вооружение для нашей армии", – сказал Шмыгаль.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский подвел итог Форума оборонных индустрий, отметив, что это новый этап развития украинского ОПК. Он подчеркнул, что наше государство может оказаться и обязательно станет донором глобальной безопасности.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский рассказал о будущем производстве оружия и систем ПВО в Украине. Он отметил, что у мира есть четкая заинтересованность в сотрудничестве с украинцами в этой сфере.

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