'В профиле каждого из них – таймер': стало известно, сколько осужденных коллаборантов хотят выехать в Россию

Сотни осужденных коллаборационистов в Украине тщетно ждут, пока их заберет Россия, ради которой они предали родину. Их профили собраны на отдельном сайте, созданном в рамках государственного проекта "Хочу к своим".

Каждый профиль оснащен таймером, который ведет отсчет времени с момента, когда тот или иной коллаборационист выразил желание быть обменянным на украинцев, находящихся в неволе. Подробности раскрыли в Telegram-канале "Хочу к своим".

Сотни коллаборационистов ждут, что Россия их заберет

В "Хочу к своим" рассказали, что по состоянию на 29 октября сайт проекта содержит уже 371 профиль осужденных коллаборационистов с украинскими паспортами, которые хотят поехать в РФ в обмен на возвращение из российской неволи украинских патриотов.

"В профиле каждого из них – таймер, который показывает время ожидания предателей на выезд в РФ", – отметили в проекте.

Меньше всего ждет "возвращения" в "родную гавань" предательница Людмила Новохатная, участвовавшая в организации незаконного референдума на временно оккупированных территориях Таймер в ее профиле показывает всего 16 дней.

А вот другому коллаборационисту, Глебу Манакову, который собирал и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ в Лисичанске Луганской области, повезло меньше. С момента его согласия на обмен Россия игнорирует желание предателя поехать в РФ уже 1 год 6 месяцев и 16 дней. За решеткой он должен провести вдвое больше, чем Новохатная: 12 лет.

"Российские власти проинформированы о желании каждого коллаборанта, представленного на сайте hochuksvoim.com, выехать в РФ. Но Москва пока не спешит возвращать своих бывших агентов. Теперь, оказавшись в тюрьме, они интересны России только в качестве материала для пропаганды и фейков", – отметили в проекте.

В "Хочу к своим" также сообщили, что страницы коллаборационистов на сайте hochuksvoim.com по состоянию на 29 октября просмотрели 770 тысяч раз.

"Также по состоянию на 29.10.2025 – 121 коллаборационист, уже воспользовался возможностью выезда в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи. Профили 34 из них представлены на сайте проекта. Обращаемся к каждому и каждой, кто до сих пор работает на врага или планирует это сделать: перейдите на сайт "Хочу к своим" и просмотрите профили тех, кто положился на слово российских кураторов. Их пример дает вам шанс сделать правильный вывод и прекратить сотрудничество с врагом. Иначе вы окажетесь за решеткой забыты собственным народом и брошены своими бывшими московскими "наставниками", которые сейчас просят вас действовать против украинцев и обещают золотые горы. Не медлите. Заполняйте специальные анкеты на сайте "Хочу к своим" и четко выполняйте полученные инструкции", – обратились в проекте к горячим сторонникам государства-агрессора, ради нее пошли на измену родине.

В "Хочу к своим" оставили контакты для тех, кто хочет уехать в РФ – им советуют заполнить специальную форму по ссылке.

Отдельные возможности связи предусмотрены для тех, кто знает людей, которые сотрудничают с врагом, и тех, кто пошел на сотрудничество с РФ сам, но сейчас хочет его прекратить.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что проект "Хочу к своим", где есть данные о коллаборантах, осужденных в Украине, был запущен в конце июля прошлого года.

Как рассказывали вскоре после запуска в ГУР, проект создавался с целью возвращать пленных украинцев в обмен на предателей и коллаборантов. И первые результаты удалось получить уже в первую неделю существования сайта: всего за семь дней один коллаборационист прекратил сотрудничество с оккупантами, а еще одного обменяли на украинского пленника, который был в плену в РФ

