В прошлом художники, трактористы, учителя и строители: в ВСУ показали работу артиллерийского расчета. Видео

В сети показали, как работает коллектив артиллерийского расчета, который уничтожает врага на юге Украины. Военные напрямую обслуживают артиллерийскую систему, пулемет и другие виды оружия и техники.

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Все они перед полномасштабным вторжением России в Украину были представителями мирных профессий – строителями, художниками, учителями и трактористами. Сюжет с фронта сделали журналисты телерадиостудии Минобороны Украины "Бриз", видео опубликовано на канале Сил обороны юга в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В прошлом они художники, трактористы, учителя, строители. В настоящее время представители этих мирных профессий объединены в слаженный и действенный коллектив – артиллерийский расчет", – говорится в сообщении.

Один из воинов, Константин,, до начала полномасштабного вторжения проживал за границей, но решил вернуться домой, чтобы защищать Украину от российских оккупантов. Теперь воин с позывным "Жнец" исполняет обязанности командира пушки и боевого расчета одной из бригад ВСУ.

Он уничтожил множество техники и живой силы врага. "Такая результативность достигается мотивацией и слаженностью военных", – отметил он.

Юрий, командир отделения, 24 февраля 2022 года попал на войну уже во второй раз. "Я из Николаева, служил еще с 2014 года. Сейчас мы стоим на резерве. Прямо с работы приехал и сразу в военкомат", – сказал воин.

В 2014 году он оборонял Попасную в Луганской области, а ныне освобождает временно захваченные россиянами населенные пункты на юге Украины.

Артиллеристы работают 24/7, но не жалуются, ведь чем больше работы, тем лучше результат, говорится в сюжете. "Отдыха очень мало. Бывает и до ста выстрелов, бывает и больше. Был очень интенсивный бой, нам сказали, что мы очень много положили оккупантов", – рассказал военный.

Враг в ответ увеличивает интенсивность обстрелов, но шансов на победу у россиян нет.

"Мы хотим защитить свои дома, свой народ, защитить свою Украину", – подчеркнул Юрий.

Водитель расчета Максим отметил, что его служба особенно важна, поскольку чем быстрее военные изменят позицию, тем труднее врагу их "накрыть". Он рассказал, что врагу удалось достать огнем их только раз. Тогда, к счастью, все выжили.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины штурмуют позиции российских оккупантов на Запорожье в чрезвычайно сложных условиях. Территория плотно заминирована, а вместо окопов захватчики нарыли целую сеть подземных ходов.

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