В Раду подали альтернативный законопроект по мобилизации

В Верховную Раду подали альтернативный законопроект по мобилизации (№10449-3). Его автор – народный депутат Алексей Гончаренко.

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Об этом Гончаренко сообщил в Telegram-канале.

Нардеп предлагает – демобилизацию через 18 месяцев службы, увольнение – в течение трех месяцев со дня представления рапорта (по желанию). Эта норма касается и контрактников, и мобилизованных.

"Ротации – не более 3 месяцев на нуле, далее отвод на восстановление. Срочники – в течение 1 месяца с момента принятия закона – отсрочка в 1 год", – пишет Гончаренко.

В законопроекте также есть норма об отсрочке от службы для тех, кто получает выше предыдущего уровня образования, а также аспирантов всех форм обучения, докторантов, учащихся на интернатуре.

"Осужденные, которые освобождены от отбывания наказания с испытанием, а также освобождены от отбывания наказаний на основании закона об амнистии или акта о помиловании могут мобилизоваться по желанию (кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426 – 433, 437 – 442 УК Украины), – добавляет нардеп.

Гончаренко заявил, что не согласен с нормой Кабмина и убирает в своем законопроекте – ограничение права пользоваться счетами, управление машинами, карточками из-за решения суда. И предлагает штрафовать уклоняющихся от службы.