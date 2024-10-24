В Раду внесли законопроект о демобилизации военных младше 25 лет: что предлагается

В среду, 23 октября, в Верховной Раде зарегистрировали очередной законопроект о демобилизации. Он предлагает увольнять в запас мужчин 18-25 лет, которые были ограниченно пригодными и попали на фронт по мобилизации.

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Об этом стало известно с карточки законопроекта №12147 на сайте парламента. Его инициаторами были нардепы Дмитрий Разумков и Ирина Геращенко.

Отмечается, что закон касается мужчин младше 25 лет, которые имели статус ограниченно пригодных в военное время до того, как этот статус был отменен отдельным законом.

"Целью законопроекта является урегулирование права на увольнение с военной службы военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период среди лиц, которые состояли на военном учете военнообязанных как по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно пригодными в военное время, и не достигшим 25-летнего возраста", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Мужчин этого возраста предлагают увольнять с военной службы в запас, если они не выразят желания продолжать военную службу.

По состоянию на 24 октября этот законопроект был направлен на рассмотрение комитета.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине минимальный мобилизационный возраст – 25 лет, и проведение мобилизации с 18 лет в ближайшее время не будет. Власть против уменьшения мобилизационного возраста, потому что это опасно.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный также против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства, и эту категорию граждан нужно беречь.

Напомним также, что в Верховной Раде приняли закон о запрете мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. За это нардепы проголосовали в начале октября.

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