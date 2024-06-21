В районах Серебрянского леса и Невского идут бои, но наибольшая активность врага – на Покровском направлении – Генштаб

В Украине в пятницу, 21 июня, по состоянию на 13:00 количество боев с врагом выросло до 64. Наибольшую активность оккупационная армия продолжает проявлять на Покровском направлении.

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Об этом в новой сводке в 849-е сутки полномасштабной войны сообщил Генеральный штаб ВСУ. "Поддерживайте Вооруженные силы Украины, становитесь в ряды! Борьба продолжается!" – призвала пресс-служба.

На Харьковском направлении захватчики применяли КАБы с направления Белгорода (РФ) по районам Липцев, Зеленого, Нескучного.

На Купянском направлении общее количество атак врага – восемь. Две из них в районе Синьковки на 13:00 еще продолжались.

На Лиманском направлении боестолкновения шли в районах Серебрянского леса и Невского. Уже четыре раза оккупационные силы пытались продвинуться на этом направлении с начала суток.

Продолжалось сражение в районе Верхнекаменского на Северском направлении. Пока это восьмая попытка врага атаковать, предыдущие семь – отбиты.

Также агрессор проявляет активность на Краматорском направлении, а именно в районах Калиновки и Часового Яра. Здесь россияне пытались продвинуться уже восемь раз, из них три боестолкновения еще продолжались.

Наибольшее количество вражеских атак на Покровском направлении. Воздвиженка, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское – районы, в которых атаки россиян по состоянию на 13:00 защитники Украины еще отражали. В общей сложности количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 25.

На Кураховском направлении активных штурмовых действий на 13:00 не было. Атаки в районах Константиновки и Парасковеевки отражены.

Оперативная ситуация на других направлениях – без особых изменений.

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