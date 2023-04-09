В районе Марьинки и Авдеевки оккупанты ежедневно теряют около двух рот, – Дмитрашковский

Потери России в войне с Украиной растут стремительными темпами. В частности, на самом опасном направлении – в районе Марьинки и Авдеевки оккупанты ежедневно теряют около двух рот.

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Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что это колоссальные потери для армии государства-террориста (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. Враг продолжает активно штурмовать позиции украинских военных. Наносит огневые поражения, применяя ствольную и реактивную артиллерию. Очень активно начал применять авиацию. Враг пытается заблокировать Авдеевку и взять Марьинку для того, чтобы двигаться дальше на Курахово", – сказал Дмитрашковский.

При этом, по его словам, враг продолжает воевать и не оставляет надежды на свою победу на этом направлении.

"Россияне имеют переменный успех, но все наши позиции, которые враг занимает, отвоевываются и возвращаются обратно. Противник несет колоссальные потери, каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды", – сказал военный.

Он добавил, что пленные делают откровенные признания по поводу преступлений своего командования. Военные преступники РФ массово рассказывают, что в бой их отправляют "недостаточно трезвые командиры, без всякой подготовки, просто поднимают среди ночи личный состав, под дулами автоматов, пистолетов отправляют их штурмовать позиции".

Как сообщал OBOZREVATEL, только в течение прошлой недели армия РФ могла потерять около Авдеевки Донецкой области около 4 тыс. своих оккупантов.

Также OBOZREVATEL писал, что в ISW ранее сказали, что руководство ВС РФ задействовало в наступлении на Авдеевку ограниченное количество наемников ППК "Вагнер" для закрепления недавних ограниченных тактических успехов в этом районе.

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