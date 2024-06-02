В районе Старицы на Харьковщине идет бой, на Покровском направлении напряженная ситуация – Генштаб

На украинском фронте накануне произошло 98 боевых столкновений, еще 29 – с начала этих суток. Напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении, где войска РФ пытаются продвинуться в нескольких точках, горячо и на севере Харьковщины.

Силы обороны принимают меры по стабилизации ситуации, отражая атаки врага, наносят ему значительные потери. Оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 10:00 воскресенья, 2 июня, рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что с начала суток оккупанты уже совершили два ракетных удара и восемь авиаударов с применением 11 КАБов, 413 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 16 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении идет бой в районе Старицы: ситуация контролируемая, защитники продолжают меры по усилению переднего края обороны.

По уточненным данным, накануне на этом направлении наши воины обезвредили 115 захватчиков, из них 34 – безвозвратно. Кроме того, уничтожили танк, артиллерийскую систему, два средства ПВО, шесть БПЛА, 14 автомобилей и шесть единиц спецтехники. Бойцы поразили склад боеприпасов и восемь укрытий личного состава армии РФ.

На Лиманском направлении в районе Тернов вражеская атака успеха не имела. На Северском за сегодня произошло пять боевых столкновений возле Раздолевки и Выемки: три атаки отбиты, еще два боя продолжались.

На Краматорском направлении произошло уже три боевых столкновения в районах Калиновки и Клищиевки, из них одно продолжалось у Калиновки – без успеха для врага.

На Покровском направлении оккупанты пытаются продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Защитники отбили две атаки, еще три боя продолжались.

"Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки. На Кураховском направлении три попытки врага приблизиться к Константиновке потерпели неудачу. Потери позиций не допущено", – заявили в Генштабе ВСУ.

По уточненной информации, вчерашняя активность оккупантов там привела к значительным потерям: ВСУ обезвредили 200 захватчиков убитыми и ранеными, уничтожили пять танков, пять БМП, один БПЛА, автомобиль и два склада БК, а также повредили четыре танка и два ББМ.

С начала суток на Времевском направлении войска РФ безуспешно штурмовали украинские позиции вблизи Старомайорского. Такова же была ее попытка продвинуться на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении войска РФ не оставляют попыток вытеснить наши подразделения с плацдарма в районе Крынок. Две атаки оккупантов потерпели неудачу. Потери позиций не допущено.

В целом на указанных участках ситуация остается под контролем Сил обороны. В Генштабе добавили, что на остальных направлениях обстановка существенных изменений не понесла.

По его данным, за прошедшие сутки оккупанты нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением 62 ракет, 43 авиаудара с применением 48 КАБов, совершили более четырех тысяч обстрелов из разных видов вооружения, в том числе 110 с применением реактивных систем залпового огня.

Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за это время поразили 20 районов сосредоточения личного состава ВС РФ и три артиллерийские системы. За сутки защитники обезвредили 1080 оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник службы по связям с общественностью 110-й ОМБр Иван Секач рассказал, что в Покровском районе Донецкой области оккупанты начали использовать новую тактику. Она касается штурмов украинских позиций, которые враг проводит и днем, и ночью.

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