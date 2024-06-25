В районе Волчанска идут бои, на Покровском направлении враг пытается прорваться из района Очеретиного – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войска. За сутки 24 июня на фронте произошло 170 боевых столкновений.

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С начала текущих суток уже произошло 48 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение 24 июня войска РФ нанесли три ракетных удара, с применением шести ракет, 63 авиационных удара, в частности, сбросили 90 авиабомб, совершили около 4000 обстрелов, из них 107 из реактивных систем залпового огня и более 1300 ударов дронами-камикадзе.

В свою очередь украинские защитники поразили три места скопления личного состава, один район сосредоточения техники и два склада боеприпасов противника. Общие потери врага за 24 июня составили 1180 человек. Также уничтожены четыре танка, 18 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, 31 БПЛА, крылатая ракета, 58 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

Уже 25 июня российские войска нанесли четыре авиационных удара с применением девяти авиабомб, более 550 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанска. Ситуация контролируется. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 93 человека убитыми и ранеными. Уничтожена боевая бронированная машина, четыре артиллерийские системы и семь автомобилей.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Три попытки оккупантов продвинуться вперед нашими защитниками отражены, еще столько же – продолжаются. Потери позиций не допущены.

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять штурмов противника вблизи Копанок и Макеевки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении успеха не имели три атаки российских захватчиков вблизи Белогоровки и Выемки. Напряженная обстановка в районе Верхнекаменского, где в настоящее время продолжаются четыре боевых столкновения. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении украинские военные успешно отразили штурм противника вблизи Андреевки. Не оставляют попыток оккупанты вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Часового Яра и Ивановского, где в настоящее время продолжаются семь боев.

Также агрессор пытается приблизиться к Торецку. С начала 25 июня подразделения Сил обороны уже одну вражескую атаку успешно отбили, в то же время еще одно штурмовое действие противника на этом направлении наши воины сдерживают.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. За сегодняшний день уже произошло 13 боевых столкновений. Враг пытается прорваться из Очеретиного в направлениях Евгеньевки, Новоалександровки и Воздвиженки. Восемь вражеских атак нашими защитниками успешно отбиты, еще пять – продолжаются. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

На Кураховском направлении без успеха завершилось штурмовое действие российских захватчиков вблизи Георгиевки. По уточненной информации, за минувшие сутки потери противника на этом направлении уничтожены вражеский танк и два автомобиля.

На Времовском направлении успеха не имели две атаки врага возле Константиновки и Урожайного.

На Ореховском направлении неудачным было штурмовое действие оккупационных войск в районе Роботиного.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений. Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки.

Напомним, украинские Вооруженные силы осуществили контратаки и недавно восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова. Тем временем российские войска продвинулись на Северском и Торецком направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, разрешение украинским военным ограничено бить западным оружием по России позволило уменьшить террор оккупантов в Харькове. Кроме того, армия страны-агрессора больше не чувствует себя в безопасности по линии государственной границы.

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