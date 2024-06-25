УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В районе Волчанска идут бои, на Покровском направлении враг пытается прорваться из района Очеретиного – Генштаб

Алексей Лютиков
War
3 минуты
132
В районе Волчанска идут бои, на Покровском направлении враг пытается прорваться из района Очеретиного – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войска. За сутки 24 июня на фронте произошло 170 боевых столкновений.

Видео дня

С начала текущих суток уже произошло 48 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение 24 июня войска РФ нанесли три ракетных удара, с применением шести ракет, 63 авиационных удара, в частности, сбросили 90 авиабомб, совершили около 4000 обстрелов, из них 107 из реактивных систем залпового огня и более 1300 ударов дронами-камикадзе.

В свою очередь украинские защитники поразили три места скопления личного состава, один район сосредоточения техники и два склада боеприпасов противника. Общие потери врага за 24 июня составили 1180 человек. Также уничтожены четыре танка, 18 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, 31 БПЛА, крылатая ракета, 58 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

Уже 25 июня российские войска нанесли четыре авиационных удара с применением девяти авиабомб, более 550 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанска. Ситуация контролируется. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 93 человека убитыми и ранеными. Уничтожена боевая бронированная машина, четыре артиллерийские системы и семь автомобилей.

В районе Волчанска идут бои, на Покровском направлении враг пытается прорваться из района Очеретиного – Генштаб

На Купянском направлении с начала суток произошло уже шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Три попытки оккупантов продвинуться вперед нашими защитниками отражены, еще столько же – продолжаются. Потери позиций не допущены.

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять штурмов противника вблизи Копанок и Макеевки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении успеха не имели три атаки российских захватчиков вблизи Белогоровки и Выемки. Напряженная обстановка в районе Верхнекаменского, где в настоящее время продолжаются четыре боевых столкновения. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Краматорском направлении украинские военные успешно отразили штурм противника вблизи Андреевки. Не оставляют попыток оккупанты вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Часового Яра и Ивановского, где в настоящее время продолжаются семь боев.

Также агрессор пытается приблизиться к Торецку. С начала 25 июня подразделения Сил обороны уже одну вражескую атаку успешно отбили, в то же время еще одно штурмовое действие противника на этом направлении наши воины сдерживают.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. За сегодняшний день уже произошло 13 боевых столкновений. Враг пытается прорваться из Очеретиного в направлениях Евгеньевки, Новоалександровки и Воздвиженки. Восемь вражеских атак нашими защитниками успешно отбиты, еще пять – продолжаются. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

В районе Волчанска идут бои, на Покровском направлении враг пытается прорваться из района Очеретиного – Генштаб

На Кураховском направлении без успеха завершилось штурмовое действие российских захватчиков вблизи Георгиевки. По уточненной информации, за минувшие сутки потери противника на этом направлении уничтожены вражеский танк и два автомобиля.

На Времовском направлении успеха не имели две атаки врага возле Константиновки и Урожайного.

На Ореховском направлении неудачным было штурмовое действие оккупационных войск в районе Роботиного.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений. Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки.

Напомним, украинские Вооруженные силы осуществили контратаки и недавно восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова. Тем временем российские войска продвинулись на Северском и Торецком направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, разрешение украинским военным ограничено бить западным оружием по России позволило уменьшить террор оккупантов в Харькове. Кроме того, армия страны-агрессора больше не чувствует себя в безопасности по линии государственной границы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!