В ракетах КНДР, которыми Россия убивает украинцев, обнаружили западные компоненты: в CNN показали фото

Несмотря на многочисленные санкции Северная Корея находит лазейки для получения микросхем, изготовленных странами Запада. Эти компоненты КНДР использует для производства ракет, которыми российские террористы убивают мирных жителей Украины.

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Практически все компоненты, которые отвечают за управление ракетой, являются иностранными. Об этом говорится в материале CNN.

Украинские военные подчеркнули, что северокорейское оружие способно летать только благодаря использованию западных схем, полученных в обход санкций. С начала 2024 года РФ выпустила по Украине около 194 баллистических ракет, 60 из которых были северокорейскими KN-23.

Фрагменты обломков оружия из КНДР демонстрируют очевидное количество схем, изготовленных или спроектированных в США и Европе. Важнейшие компоненты, используемые в северокорейских ракетах, производятся девятью западными производителями, включая компании из США, Нидерландов и Британии. Некоторые части проанализированных ракет KN-23/24 были произведены еще в 2023 году, что предполагает быструю поставку компонентов в Северную Корею.

Представитель украинской военной разведки, говоривший на условиях анонимности, сказал, что их расследования затруднены повреждениями фрагментов ракеты, но все же можно определить, что подавляющее большинство компонентов – западные. Больше всего компонентов в ракетах из КНДР были произведены американскими компаниями. Также КНДР использует компоненты, произведенные в Германии и Швейцарии.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины заявили, что военные из КНДР приобретают в Курской обалсти ценный опыт ведения современной войны.

Ранее сообщалост, что по данным южнокорейской разведки, в Курской области РФ находятся около 11 тыс. военнослужащих из КНДР. Они развернуты в составе российского воздушно-десантного подразделения и подразделения морской пехоты.

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