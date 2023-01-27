В разведке Британии показали обновленную карту боевых действий в Украине: оккупанты наступают с трех направлений

Разведка Британии обновила карту боевых действий в Украине на 27 января. Судя по ней, российские оккупанты ведут наступление на трех направлениях фронта – Лиманском, Бахмутском и Авдеевском.

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Обновленная карта опубликована в Twitter министерства обороны Британии. Россияне продолжают попытки наступательных действий в Луганской и Донецкой областях, а именно в районе Сватово, Кременной, Угледара, Соледара и Бахмута.

Со своей стороны украинская армия проводит контрнаступательные удары в Луганской области, а под Донецком успешно отражает атаки врага. Также ВСУ продолжают наносить точные удары по тыловым позициям россиян на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, в сети высмеяли планы президента РФ Владимира Путина по "демилитаризации" Украины. Пользователи одним видео показали, как Украина при поддержке Запада сорвала эти планы.

В частности, на кадрах снята работа ЗРК HAWK, Patriot, NASAMS, IRIS-T, РСЗО Mars II, HIMARS, армейских автомобилей HMMWV, гаубиц M777, бронетранспортеров International MaxxPro, танков Challenger 2, Leopard 2, AMX-10RC, а также САУ Gepard. Они были предоставлены ВСУ после того, как глава Кремля объявил о "спецоперации" по "демилитаризации" нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Зеленский заявил, что для успешного контрнаступления украинским защитникам нужно 300-500 танков. Именно такое количество техники может переломить ситуацию на фронте;

– российские военные преступники утром 27 января более полутора часов обстреливали Часов Яр Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере два мирных жителя, еще пять ранены.

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