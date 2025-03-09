Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что война РФ против Украины является лишь промежуточным этапом в глобальных амбициях российского диктатора. И, по его мнению, было бы безопаснее для Европы, если бы она длилась еще пять лет.

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Об этом он заявил в интервью DW, вышедшем 8 марта. На высказывания отреагировали в Украине, отмечая, что Европе все равно не избежать противостояния с агрессором.

В разговоре с журналистами глава BND подчеркнул, что диктатор Путин стремится не просто покорить Украину, а желает создать новый мировой порядок с расширением влияния России. Он убежден, что Кремль намерен "проверить единство Запада", особенно относительно пункта о коллективной обороне НАТО.

"Если бы война в Украине продолжалась еще пять лет, для Европы это было бы безопаснее", – среди прочего, заявил Бруно Каль.

С критикой на эти слова главы германской разведки отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Нет, уважаемый, вы все равно не избежите войны с РФ через четыре-шесть лет, потому что вы ленивы и не хотите меняться общественно. Только нордики, Польша и Франция готовы к противостоянию. А Германия не способна даже "Таурус" один сделать быстрее, чем за год-полтора", – подчеркнул он.

Лейтенант Сил обороны отметил, что, продолжая так думать и не прибегая к противодействию, Европа и дальше остается просто слабой и не готовой к отражению российской агрессии.

"Безопаснее уже не будет никогда, пока вы такие. Лучше готовьтесь уже сейчас, к сожалению. Психологию россиян хорошо понимаю – они нападут на страны НАТО независимо от нас, пока вы так слабы", – добавил Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны убеждены, что Россия готовится к войне с Западом, используя нынешнее обострение между США и Европой. А пропагандистскими нарративами и обвинениями Кремль отвлекает их внимание от своей долгосрочной подготовки к такому противостоянию.

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