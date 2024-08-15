В режиме реального времени: в ВСУ создадут единый центр управления всеми беспилотниками

В Украине работают над созданием единого центра управления всеми беспилотниками. Это позволит отслеживать все беспилотные системы на поле боя в режиме реального времени.

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На сегодняшний день беспилотные системы остаются приоритетом в украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Глава оборонного ведомства Рустем Умеров заявил, что в ходе визита в Украину министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса посетил испытания инновационных военных разработок. На тестовой площадке литовскому министру продемонстрировали возможности дронов-разведчиков, дистанционно управляемых пулеметов на турелях, роботов-саперов и эффективность наземных роботизированных санитарных платформ.

Также глава минобороны Украины отметил, что в настоящее время ведомство работает над интеграцией наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в единый центр управления всеми беспилотниками на поле боя в режиме реального времени.

"Минобороны продолжает активно внедрять инновации и развивать армию будущего. Беспилотные системы – наш приоритет, уже меняющий ситуацию на поле боя", – заявили в минобороны.

Напомним, Силы обороны Украины используют на поле боя более 30 роботов-собак, предоставленных Великобританией. Благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой компании Concamo их почти невозможно обнаружить.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине начинается массовое производство наземных роботов, и уже через несколько месяцев эти "киборги" будут на фронте. Основная цель применения – минимизировать участие человека в поле боя.

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