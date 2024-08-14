ВСУ используют на фронте 30 собак-роботов британского производства: что известно

Силы обороны Украины используют на поле боя более 30 роботов-собак, предоставленных Великобританией. Благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой компании Concamo их почти невозможно обнаружить.

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Об этом сообщает Bild. Первыми эти робопсы были опробованы бойцами 28-й бригады.

В последнее время бои в Донецкой области приобрели изнурительный окопный характер, а линия фронта меняется очень медленно. В ответ на эти вызовы ВСУ ввели в бой роботов-собак BAD.2 от британской компании Brit Alliance.

Эти компактные, крепкие и маневренные наземные дроны на четырех лапах управляются оператором. Они способны проникать туда, куда воздушные дроны не могут, например, внутрь построек или в российские окопы. Оснащенные видеокамерами, они разведывают местность, обнаруживают мины-ловушки и отслеживают передвижение российских войск, что значительно снижает риск для украинских разведчиков.

"Мы были обеспокоены участившимися сообщениями о потерях на фронте из-за вражеских дронов. Поэтому мы обсудили возможности более безопасного решения для разведок в зонах повышенного риска. <..> Результаты поразительны. Наши собаки-работы выполняют разведзадачу на передовой, снижая риск для солдат-людей. Это не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии", — сказал глава Brit Alliance Кайл Торберн.

В настоящее время на фронте используется более 30 таких роботов-собак. Они бесшумно передвигаются по полю боя со скоростью до 15 км/ч и могут действовать на расстоянии до 3,5 км от позиций противника в течение пяти часов. Стоимость каждого из них в зависимости от модификации составляет от 4000 до 8000 евро.

"Ничто по сравнению с человеческой жизнью", – подчеркнули обозреватели BILD.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны успешно применяют собак-роботов на Торецком направлении. Так, бойцы группы Kurt & Company 28-й отдельной механизированной бригады показали, как их робопес сканирует улицы Торецкая, проводя разведку.

Напомним, в марте 2024 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине начинается массовое производство наземных роботов, и уже через несколько месяцев эти "киборги" будут на фронте. Основная цель применения – минимизировать участие человека в поле боя.

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