В результате ракетного удара по Сумщине повреждены зерновозы: погиб человек, есть раненые
Российские оккупанты вечером субботы, 31 августа, ударили по Сумской области. В результате ракетного удара повреждены зерновозы.
Кроме того, из-за обстрела погиб человек, есть раненые. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
"31 августа 2024 вечером враг нанес ракетный удар по территории одной из общин Сумского района", – говорится в сообщении.
В результате атаки повреждены грузовые зерновозы. Эти средства были предназначены для сбора и перевозки урожая.
Отмечается, в результате удара погиб один человек, а еще четверо получили травмы. Медицинские службы оперативно оказывают пострадавшим необходимую помощь. Экстренные службы продолжают оценивать масштабы повреждений и последствий атаки.
Войска Российской Федерации днем в субботу, 31 августа, нанесли преступный удар по Черкасской Лозовой под Харьковом. По меньшей мере, два человека погибли, восемь получили ранения (по информации на 16:30).
Напомним, что враг днем 31 августа обстреливал и Черкасскую Лозовую, и сам Харьков. Предварительно, авиация противника сбросила КАБ на нашу территорию.
Как сообщал OBOZ.UA, утром 31 августа ВС РФ ударили из артиллерии по селу Новоосиново Купянского района Харьковской области. В результате обстрела села пострадали трое гражданских.
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