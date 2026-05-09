В результате удара по Краматорску скончался заместитель председателя РГА: количество погибших возросло до семи человек

Одной из жертв российского удара по Краматорску 5 мая стал заместитель председателя районной государственной администрации Роман Симашов. Врачи боролись за жизнь мужчины, однако 8 мая его сердце остановилось.

Таким образом число жертв обстрела 5 мая увеличилось до семи человек. Об этом сообщили в Краматорском городском совете.

Последствия российского террора

Заместитель председателя Краматорской районной государственной администрации Роман Симашов скончался 8 мая в возрасте 46 лет. В результате российского удара по городу Краматорск, нанесенного 5 мая, мужчина получил тяжелые ранения и несколько дней провел в больнице.

"Он был человеком большого достоинства, чести и силы. Ответственный руководитель, настоящий профессионал, искренний и неравнодушный к человеческим болям – именно таким он навсегда останется в нашей памяти", – сообщили коллеги погибшего.

Напомним, оккупационная армия РФ продолжила терроризировать жителей Днепропетровской области обстрелами. Вследствие вражеской атаки два человека погибли, еще двое – получили ранения. За сутки было зафиксировано порядка 20 обстрелов артиллерией и беспилотниками.

Ранее сообщалось, что тактическая авиация ВКС РФ осуществила авиаудар по Краматорску. В результате атаки погиб мужчина, ранена женщина, повреждена многоэтажка.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия атаковала поезд с пассажирами в Николаевской области. В результате удара были повреждены локомотив и два вагона-прикрытия, люди не пострадали.

