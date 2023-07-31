В результате удара РФ по Кривому Рогу погибли женщина и ее 10-летняя дочь: детали трагедии. Видео

Утром понедельника, 31 июля, российские оккупационные войска ударили по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие, среди которых 10-летний ребенок.

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Ее маму также убила Россия. Об этом рассказала родственница погибших.

Так, по данным главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, количество погибших в результате атаки уже возросло до четырех человек.

"К сожалению... Трагическая весть. Уже 4 погибших в Кривом Роге... Среди них 10-летний ребенок..." – отметил он.

Известно, что погибшая девочка жила с матерью на 8 этаже. Мама ребенка также погибла, рассказала родственница погибших.

Напомним, утром 31 июля РФ ударила двумя ракетами по Кривому Рогу. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание учебного заведения, под завалами которого могут находиться люди; вторая разрушила секцию многоквартирного дома с четвертого по девятый этажи, там вспыхнул пожар.

По состоянию на 11.00 в МВД заявили о минимум двух погибших и двадцати пострадавших. К 12 часам количество погибших возросло до четырех, ранения получили более 30 человек. На месте прилетов продолжаются поисково-спасательные работы.

На очередные удары РФ по Кривому Рогу, а также по Херсону, где кафиры открыли огонь из "Градов" и убили мужчину, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что "этот террор нас не сломает".

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 14 июля Кривой Рог пережил российскую атаку "Шахедами", в результате которой выбило окна в нескольких многоэтажных и частных домах, а также в пяти больницах и четырех школах, ранение получил 56-летний мужчина. Люди рассказали, что хватали детей и, в чем было, бежали в укрытие.

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