В РФ боятся ударов по Крыму и приграничным областям: стало известно о секретном документе

Военное командование страны-агрессора России получило документ, в котором описывается угроза для Крыма и приграничных областей. Речь идет о высокотехнологичной ракете, которая способна обойти систему противовоздушной обороны и нанести точный удар.

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Об этом говорится в публикации в Telegram-канале "Досье шпиона". Аналитическая записка под названием "Относительно пакета военной помощи США – Украина" поступила в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации буквально на днях.

Это – информационно-аналитическая справка, в которой описаны возможности нового типа вооружения. Оно в скором времени может оказаться на фронте.

"Среди прочего, отдельным блоком представлена позиция под названием GLSDB. Речь идет конечно же о высокотехнологичной ракете (бомба малого диаметра наземного базирования), совместной разработке компаний Boeing и Saab (с военными разработками последних российские танкисты имели возможность ознакомится непосредственно в бою – противотанковый комплекс NLAW)", – сказано в сообщении.

Также в документе говорится о том, что снаряд вероятно будет запущен посредством РСЗО M142 HIMARS. Ракета управляется с помощью системы GPS. Она способна обойти системы ПВО ВС РФ.

"Отдельный блок посвящен анализу потенциальных целей для данного снаряда. В документе присутствуют карты территорий, где ведутся боевые действия, в т.ч. и карта Крыма, на глубину которых может быть запущена данная ракета. Эффективная дальность – 150 км", – говорится в публикации.

Кроме того, в документе описывается вероятная угроза для территорий Белгородской, Курской и Брянской областей. В опасности находятся системы ПВО, места концентрации вооружения и живой силы.

"Использование данного вида ракеты в каждом случае будет санкционировано уполномоченными лицами военной администрации США. Выбор цели осуществляется согласно данных американской разведки. С поступлением новых ракет в распоряжение ВСУ, появится существенная угроза военным объектам, расположенным в приграничных областях. Уполномоченным лицам ГУ ГШ ВС РФ рекомендуется разработать комплекс мер про противодействию", – отметил автор паблика.

Отметим, GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дословно с англ. бомба малого диаметра наземного запуска) – это малогабаритный высокоточный боеприпас, который фактически является крылатой бомбой. GLSDB создана американской компанией Boeing совместно со шведской компанией SAAB и выпускается серийно с 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российскими оккупантами. Среди прочего в него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB.

Ранее в России уже признали, что американские бомбы GLSDB являются "грозным оружием". В частности, сын бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Алексей назвал их "двойной серьезной угрозой", потому что ВСУ смогут наносить ими удары на расстояние до 150 км и эти снаряды трудно обнаруживать и перехватывать. Алексей Рогозин отметил и массовость производства американских бомб и их низкую себестоимость.