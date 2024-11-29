В РФ игнорируют официальные запросы: Юсов ответил на упреки оккупантов об отказе от обменов пленными

Несмотря на заявления Кремля о готовности к обмену 630 военнопленных, реальные шаги по осуществлению этих процессов остаются заблокированными. Россия использует эту тему как элемент пропаганды, чтобы посеять раздор среди украинского общества.

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На это указал руководитель рабочей группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, комментируя упреки оккупантов. Он подчеркнул, что российская сторона игнорирует официальные предложения Украины по обмену.

"Россияне уже не впервые используют средства пропаганды, в том числе в украинском медиапространстве, чтобы посеять раздор и распри среди семей защитников и защитниц. Со стороны РФ такие заявления раздаются не впервые, но по-прежнему они не приводят к реальным действиям", – подчеркнул Юсов.

Несмотря на публичные заявления о готовности к обмену, официальные механизмы, которые могли бы запустить этот процесс, остаются без ответов.

Украина неоднократно демонстрировала готовность к проведению обменов.

репатриации тяжелораненых и тяжелобольных;

увольнение женщин;

возвращение военнопленных в формате "всех на всех";

безусловного освобождения гражданских украинцев

Юсов подчеркнул, что единственным препятствием для обменов является бездействие России. Официальные запросы, отправленные по дипломатическим каналам, остаются без ответа, а "готовность к обмену", о которой заявляет Кремль, является лишь пропагандистской ширмой.

Кроме того, российская сторона блокирует создание и работу международных смешанных медицинских комиссий, механизм которых прописан в Женевских конвенциях. Эти комиссии могли бы способствовать репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, но Россия игнорирует этот процесс.

"Мы готовы к обменам. Единственным препятствием для их проведения является бездействие российской стороны. К сожалению, громкие заявления не означают реального желания действовать", – резюмировал Юсов.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября Захарова обвинила Украину в якобы нежелании совершать обмен пленными, хотя РФ якобы готова обменять 630 украинских воинов прямо сейчас. В проекте "Хочу жить" опровергли его заявление, назвав его очередной манипуляцией.

В начале ноября Лубинец и омбудсменка РФ Татьяна Москалькова провели встречу в Беларуси. Они присутствовали на мероприятиях по репатриации тел погибших, а также обменялись списками военнопленных и письмами от близких.

Последний обмен пленниками из РФ состоялся 18 октября. Во время него домой вернулись 95 украинских военных, в том числе защитники "Азовстали" и известный правозащитник Максим Буткевич. Это был уже 58-й обмен с Россией.