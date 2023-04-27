В РФ признали высокий потенциал наших дронов и назвали три лучшие школы в Украине, которые готовят операторов БПЛА

Украина может создать десятки тысяч новых дронов, но если не будет обученных инструкторов, то эта техника не сможет работать на фронте

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В СМИ попала аналитика, посвященная роли БПЛА в российско-украинской войне. Высоко оценивая потенциал украинских беспилотников и успешное применение украинцами дронов, россияне отмечают, что это стало возможным благодаря мощной сети учебных центров, которые готовят силы обороны.

С начала полномасштабного вторжения в Украину было создано 10 новых учебных центров. По мнению россиян, главными и эффективными из которых являются Dronarium (Руслан Беляев), Крук (Виктор Таран) и Боривитер (Игорь Федирко).

Россияне подчеркнули, что учебные центры поддерживают не только государство в рамках проекта Армия дронов, но и частные инициативы. Так, Центр "Крук" поддерживает Международный Фонд "Возрождение", агрохолдинг МХП, Благотворительный фонд Сергея Березенко, корпорация "Мир" Сергея Пашинского, Укрпочта (Игорь Смелянский) и группа Ukiez (Богдан Буткевич).

В общей сложности учебные центры подготовили 7 тыс. военных операторов БПЛА.

На этом фоне тревожно прозвучала информация, что проект "Армия дронов" прекратил финансирование учебных центров. Отсутствие финансирования не позволяет последним бесплатно обучать военных. И это накануне активных действий, которые, вероятно, развернутся в ближайшие месяцы. В условиях отсутствия финансирования, чтобы не закрыться действующие учебные центры, нуждаются в поддержке частных инициатив и ответственного бизнеса.

Украина может создать десятки тысяч новых дронов, но если не будет обученных инструкторов, эта техника не сможет работать на фронте. Будем надеяться, что ситуация изменится и проект "Армия дронов" найдет возможность возобновить финансирование учебных центров.