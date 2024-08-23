В РФ решили не перекидывать войска из Украины, несмотря на успех ВСУ на Курщине – Bloomberg

Военное командование страны-агрессора России, вероятно, приняло решение не перебрасывать значительные силы с линии фронта на Донбассе, чтобы остановить наступление ВСУ в Курской области. Российская армия продолжает наступление на востоке Украины, несмотря на то, что изо всех сил пытается отразить вторжение на свою территорию украинских военных.

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Об этом в четверг, 22 августа, сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источник, близкий к Кремлю и осведомленный о обсуждениях. Операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается уже третью неделю и российские военные изо всех сил пытаются организовать эффективный ответ.

По словам независимого военного аналитика Яна Матвеева, для возвращения захваченных Украиной территорий в Курской области потребуется около 40-50 тысяч солдат.

Собеседник журналистов заявил, что в этих операциях могут быть задействованы призывники.

"Хотя российские власти обещали не отправлять призывников воевать в Украину, развертывание в Курске не нарушит это обещание", – пишут журналисты.

Не смотря на вторжение на свою территорию, войска России постепенно продвигаются в Донецкой области к городу Покровск, важному логистическому узлу для ВСУ. Местные власти на этой неделе отдали приказ об эвакуации мирных жителей из города.

"Давление по всей линии фронта на Украине будет продолжаться. Войска оттуда не будут передислоцированы в Курскую область", – цитируют журналисты слова Игоря Коротченко, главного редактора журнала "Национальная оборона России".

Некоторые российские силы были отвлечены из Украины после вторжения в Курскую область, хотя, по данным американского Института изучения войны, вряд ли это были войска из передовой. "Кремль, возможно, не спешит оттеснять украинские силы из региона и вместо этого продолжит отдавать приоритет своим наступательным операциям на востоке Украины", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес сказал, что РФ использует для сдерживания наступления ВСУ в Курской области солдат срочной службы, несмотря на обещания, что они не будут участвовать в боевых действиях. Это свидетельствует об острой нехватке человеческого ресурса в армии России.

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