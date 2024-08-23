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В РФ решили не перекидывать войска из Украины, несмотря на успех ВСУ на Курщине – Bloomberg

Ольга Липич
War
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В РФ решили не перекидывать войска из Украины, несмотря на успех ВСУ на Курщине – Bloomberg

Военное командование страны-агрессора России, вероятно, приняло решение не перебрасывать значительные силы с линии фронта на Донбассе, чтобы остановить наступление ВСУ в Курской области. Российская армия продолжает наступление на востоке Украины, несмотря на то, что изо всех сил пытается отразить вторжение на свою территорию украинских военных.

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Об этом в четверг, 22 августа, сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источник, близкий к Кремлю и осведомленный о обсуждениях. Операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается уже третью неделю и российские военные изо всех сил пытаются организовать эффективный ответ.

По словам независимого военного аналитика Яна Матвеева, для возвращения захваченных Украиной территорий в Курской области потребуется около 40-50 тысяч солдат.

Собеседник журналистов заявил, что в этих операциях могут быть задействованы призывники.

В РФ решили не перекидывать войска из Украины, несмотря на успех ВСУ на Курщине – Bloomberg

"Хотя российские власти обещали не отправлять призывников воевать в Украину, развертывание в Курске не нарушит это обещание", – пишут журналисты.

Не смотря на вторжение на свою территорию, войска России постепенно продвигаются в Донецкой области к городу Покровск, важному логистическому узлу для ВСУ. Местные власти на этой неделе отдали приказ об эвакуации мирных жителей из города.

В РФ решили не перекидывать войска из Украины, несмотря на успех ВСУ на Курщине – Bloomberg

"Давление по всей линии фронта на Украине будет продолжаться. Войска оттуда не будут передислоцированы в Курскую область", – цитируют журналисты слова Игоря Коротченко, главного редактора журнала "Национальная оборона России".

Некоторые российские силы были отвлечены из Украины после вторжения в Курскую область, хотя, по данным американского Института изучения войны, вряд ли это были войска из передовой. "Кремль, возможно, не спешит оттеснять украинские силы из региона и вместо этого продолжит отдавать приоритет своим наступательным операциям на востоке Украины", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес сказал, что РФ использует для сдерживания наступления ВСУ в Курской области солдат срочной службы, несмотря на обещания, что они не будут участвовать в боевых действиях. Это свидетельствует об острой нехватке человеческого ресурса в армии России.

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