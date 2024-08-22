Ходжес: у армии РФ острая нехватка человеческого ресурса

Государство-агрессор Россия использует для сдерживания наступления Сил обороны Украины в Курской области солдат срочной службы, несмотря на обещания, что они не будут участвовать в боевых действиях. Это свидетельствует об острой нехватке человеческого ресурса в армии России.

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Такое мнение в комментарии изданию CBC News высказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он напомнил, что россияне уже потеряли на войне тысячи опытных командиров.

"Похоже, что россияне постоянно пытаются повторять одно и то же. Они точно потеряли тысячи опытных военных и командиров, которых теперь заменяют менее опытными и подготовленными людьми", – отметил Ходжес.

Американский генерал-лейтенант также добавил, что Россия не может заменить не только раненых и погибших на поле боя военных, но и утраченную в боях технику.

"Я не вижу, чтобы россияне вводили какие-либо существенные изменения или инновации по этому поводу", – подчеркнул генерал.

Ранее сообщалось, что Россия массово отправляет срочников практически из всех российских регионов в Курскую область, где продолжается операция Сил обороны Украины. Пытаясь сдержать наступление ВСУ, российский диктатор в очередной раз нарушил свои обещания – он неоднократно утверждал, что срочников на войну не будут отправлять.

Российский военный, воюющий против Украины, посетовал, что всех, кто остался жив в его батальоне, хотят отправить на штурм. А таких немного – не более полусотни человек, вместе с больными и отказниками.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 22 августа 2024 года общие потери живой силы России в войне против нашего государства составляют 604 140. Силы обороны Украины за прошедшие сутки обезвредили примерно 254 единицы вражеского вооружения и техники. В боях защитники отминусовали около 1130 военнослужащих армии РФ.

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