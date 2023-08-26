В РФ устроили истерику, пожаловавшись, что Украина хочет забрать у них союзников

В РФ пожаловались, что Украина пытается отобрать у них партнеров из стран Глобального Юга. В частности, в России обвинили Киев в создании так называемой "антироссийской коалиции".

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Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она также сказала, что украинская формула мира, которую поддержали уже более 60 стран мира, это только "набор неприемлемых ультиматумов" для России.

"Сейчас мы наблюдаем, как западники и их киевские подопечные используют новый прием. Они активно продвигают так называемую "формулу мира" Зеленского, что на самом деле не имеет ничего общего с миром и содержит лишь набор неприемлемых для России ультиматумов. На самом деле – сколачивают антироссийскую коалицию, в которую пытаются вовлечь наших партнеров из стран Глобального Юга", – заявила российская чиновница.

Также Захарова напала на Соединенные Штаты, поскольку они продолжают оказывать военную помощь Украине, и пожаловалась на удары со стороны Украины по якобы "гражданским" объектам в РФ. В частности, ранее "чисто гражданским" объектом Захарова назвала незаконно построенный в Крыму Керченский мост, через который оккупанты переправляют военную технику на южные направления фронта.

Напомним, что официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с очередным хамским заявлением в адрес Молдовы. После депортации из Кишинева 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионской деятельности, Захарова назвала Молдову "логистическим придатком киевского режима", это заявление размещено на официальном ресурсе российского МИД. Однако хамство представительницы РФ не осталось без ответа.