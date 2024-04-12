В России до середины 2025 года не останется старых танков и боевых машин на складах – Forbes

В России до середины 2025 года не останется старых танков и боевых машин на складах. А 2024 год является последней значительной возможностью для Кремля достичь значительных успехов в Украине с военной точки зрения.

Об этом пишет Forbes. В то время как широкомасштабная война России с Украиной продолжается уже третий год, на поле битвы формируются три основные движущие силы.

Первое: Россия полностью мобилизована – политически, промышленно и в военном отношении. Но эта мобилизация истощает ресурсы, которые Кремль не может возобновить. Самое главное — это запасы старого оружия времен Холодной войны. Другими словами, Россия сильна, но хрупка.

В то же время Украина тоже мобилизуется, но она по-прежнему полагается на иностранную помощь для удовлетворения неотложных финансовых и военных потребностей, а дружественные России республиканцы в Палате представителей США удерживают решающую часть этой помощи.

Кроме того, украинская тактика превосходит российскую, помогая украинским защитникам побеждать гораздо более крупные российские формирования. Но тактика не имеет значения, когда у украинских сил просто заканчиваются боеприпасы.

Украинцы отбивают большинство атак россиян, нанося им катастрофические потери. Но оккупанты продолжают наступать и продолжают завоевывать позиции. И единственный человек, который может их остановить, — спикер Палаты представителей США от республиканской партии Майк Джонсон — пока отказывается это сделать.

Все, что нужно сделать ему, — это поставить на голосование чрезвычайно популярный законопроект, который предоставит Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов. Помощь, которая позволила бы оплатить боеприпасы, необходимые украинским силам для сдерживания российских войск до тех пор, пока они окончательно не исчерпают свои запасы старого оружия времен Холодной войны.

За 26 месяцев тяжелых боев российские военные потеряли в Украине 15 300 танков, боевых машин, гаубиц и другого вооружения, а также сотни тысяч военнослужащих.

Российские солдаты умирают так же быстро, как и прибывают в Украину. Министерство обороны Эстонии в одном из недавних исследований пришло к выводу, что ликвидация еще 100 000 россиян в этом году нанесет непоправимый ущерб, если мобилизационные усилия Кремля проваляться.

Потери российских транспортных средств также не являются регулярными. Российская промышленность ежегодно выпускает 500–600 новых танков и, может быть, чуть больше тысячи новых боевых машин. Ежегодно российские военные теряют более тысячи танков и около 2000 боевых машин, и темпы потерь растут.

Кроме того, последние прогнозы предполагают, что уже в середине 2025 года на складах больше не останется старых танков и боевых машин.

"Время России истекает", — написал Артур Рехи, эстонский солдат и аналитик.

Мы уже видим свидетельства дефицита: российские войска едут в бой на небронированных грузовиках и даже на гольф-карах с открытым верхом , которые Кремль приобрел у китайской компании.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили блокпост российских войск на временно оккупированной территории юга Украины. Удар по объекту нанесли с помощью FPV-дронов.

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