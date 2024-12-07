В России лейтенант расстрелял срочника, отказывавшегося ехать на 'СВО': родные говорят, что парня пытали

Страна-террорист Россия продолжает насильно отправлять людей на войну против Украины, в том числе солдат срочной службы. На тех, кто отказывается ехать на фронт, оказывают давление, а некоторые случаи заканчиваются убийством.

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Одного срочника после отказа ехать воевать в Курскую область расстреляли в Приморском крае, а перед смертью 19-летнего солдата пытали. Об этом сообщает издание "Важные истории".

Жертвой стал солдат срочной службы Артем Антонов из Татарстана. Во время подготовки к отправке на границу с Украиной лейтенант 394-го мотострелкового полка выстрелил в него из автомата Калашникова. Убийство произошло 21 октября на полигоне "Ильинский" 60-й мотострелковой бригады в Приморском крае. Туда Антонова отправили для замены мотострелковых частей прикрытия границы в Курской области.

Согласно материалам проверки, лейтенант во время инструктажа по обращению с оружием снял свой автомат АК-12 с предохранителя и выстрелил очередью в строй солдат, в результате чего одна пуля попала в голову Антонову.

Родственники убитого солдата заявили, что его могли расстрелять за отказ подписывать контракт и отправляться в зону боевых действий. Накануне смерти солдат жаловался, что командование оказывает давление, заставляя подписывать контракты и ехать воевать против Украины. Также родственники убитого рассказали, что командиры части неоднократно пытали его из-за отказа ехать на фронт.

"Над ним издевались, по восемь дней подряд ставили в наряд, не оказывали медицинскую помощь, били железными прутами по рукам и шее. Он делился этим с близкими друзьями в закрытой группе, которую сразу после его гибели удалили. Артема убили 21 октября, нам сказали об этом только 23 октября, видимо, не знали, как замести следы", – жалуются родственники солдата.

Более того, когда родственники получили тело погибшего, они обнаружили не только пулевое отверстие во лбу, но и синяки по телу. Семье погибшего известно имя стрелявшего офицера, однако из личных опасений они боятся его разглашать.

Напомним, российские оккупанты активизировали агрессивную мобилизацию молодежи в Мариупольском районе. В частности, оккупационные власти используют схемы принудительного "приглашения" в военные комиссариаты, где юношей заставляют подписывать контракты на военную службу.

Ранее сообщалось, что Россия активно вербует в свою армию мигрантов из Африки для войны против Украины. Мужчин, которые приехали в РФ искать лучшей жизни, выискивают в университетах, заманивают на фронт обманом и даже шантажом.

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