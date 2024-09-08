В России начали бороться с украинскими дронами с помощью 'скользящего препятствия': что известно

В России заявили, что разработали технологию "скользящих помех" для противодействия налетам украинских дронов. В результате БПЛА якобы теряют связь со своими операторами.

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О разработке сообщили кремлевские пропагандисты, на нее обратили внимание в американском Институте изучения войны (ISW) в отчете за 7 сентября. Технологию, как передают росСМИ, создали специалисты из компании по разработке программного обеспечения для борьбы с беспилотниками Stupor.

Представитель компании рассказал об изобретении на полях Всероссийского сбора операторов боевых беспилотников "Дронница-2024".

Он заявил, что "скользящие помехи" якобы создают "эшелонированную защиту", которая позволяет российским войскам легче нацеливаться на частоты украинских БПЛА, которые постоянно меняются.

Сообщается, что российские войска испытывают эту технологию на Запорожском направлении фронта в Украине.

Также в ISW указали, что 6 сентября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил завод по производству беспилотников Aero-HIT в Хабаровске и осмотрел модульный FPV-дрон "Велес".

Оккупанты якобы могут использовать его в качестве ударного и разведывательного, и он включает в себя помехозащищенный канал связи.

Сообщается, что Aero-HIT планирует расширить производство дронов "Велес" с текущего уровня в 1500 в месяц до 15 тыс. в месяц, начиная с января 2025 года.

Недавно расследование DW показало, что российские операторы БПЛА использовали "Велес" в тестовых ударах по гражданскому населению в Бериславе, на западном (правом) берегу Херсонской области, указали аналитики.

В свою очередь российский производитель танков "Уралвагонзавод" заявил 7 сентября, что поставил армии РФ новую партию танков Т-90М, оснащенных средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против БПЛА и радиопоглощающей технологией "накидка", отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте войны также констатировали, что Украина продолжает успешно адаптировать и развивать средства РЭБ для противодействия российским дронам. Это позволяет разгрузить и защитить ограниченную систему ПВО, необходимую для защиты от ракетных ударов страны-агрессора.

Кроме того, американский телеканал CNN обратил внимание, что ВСУ начали использовать против врага "дроны-драконы" – термитные БПЛА с расплавленным металлом. Такие беспилотники действуют как летающие огнеметы.

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