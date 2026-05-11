В России начали 'рисовать' победы на фронте с помощью ИИ-роликов: в ISW объяснили, что это значит

Россия продолжает преувеличивать свои "успехи" на фронте. Однако если раньше для "подтверждения" якобы захвата того или иного украинского села туда отправляли оккупантов для записи видео с поднятием российского триколора, сейчас для этого россияне используют искусственный интеллект.

За последние дни в сети появилось сразу несколько созданных с помощью ИИ видео с такими "поднятиями флагов". О новой "тактике", которую использует Россия в когнитивной войне, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

ИИ-"победы" оккупантов в Украине

В ISW считают, что Россия повышает сложность своих усилий в когнитивной войне, которая заключается в демонстрации кадров с поднятием флагов в украинских населенных пунктах для создания впечатления значительных продвижений оккупационной армии.

Теперь для достижения такого информационного воздействия россияне начали использовать ИИ.

"ISW все чаще наблюдает кадры, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые показывают, как российские войска якобы поднимают флаги на нескольких участках линии фронта в последние дни", – указано в материале.

Аналитики напомнили, что летом 2025 года российские войска перешли к тактике инфильтрации. С тех пор они также взяли на вооружение новый способ показать свои якобы продвижения: штурмовики, которым удалось "просочиться" мимо украинской обороны к тому или иному населенному пункту, на камеру поднимали там российский триколор. Эти видео потом российское командование использовало как доказательство "продвижения" в тех районах, где россиянам так и не удалось закрепиться.

"Россия повышала сложность этих видео в течение последних нескольких месяцев, начав создавать более сложные, высокопроизводительные монтажи в многочисленных местах зимой 2025 года по сравнению с предыдущими короткими видео, которые фиксировали по одному эпизоду", – очертили "эволюцию" лжи российского командования в ISW.

Теперь для того, чтобы заявить об "освобождении" очередного села, оккупантам не надо даже отправлять на убой личный состав в попытках снять такие видео.

"Повышенная сложность и использование искусственного интеллекта в этих видео свидетельствуют о том, что Кремль участвует в скоординированной кампании в поддержку информационных усилий высшего российского военного командования", –– считают аналитики.

Целый шквал сгенерированных видео с якобы поднятием флагов был опубликован в российских источниках накануне 9 мая. Очевидно, это было сделано для того, чтобы перед парадом на Красной площади компенсировать отсутствие реальных продвижений, которых требовала Москва к этой дате, хотя бы вымышленными.

"Кремль продолжает систематические усилия по когнитивной войне, направленные на усиление российского продвижения путем преувеличенных заявлений о достижениях и миссий по инфильтрации, пытаясь изобразить их как масштабное продвижение широким фронтом, чтобы ложно изобразить линию фронта как разрушающуюся на театре боевых действий, вопреки всем имеющимся доказательствам", – объяснили цель Кремля аналитики.

