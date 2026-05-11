Z-'военкора', обвинившего Путина во лжи, с переломанной ногой бросили в штурм: в ISW объяснили методы Кремля

Российское командование решило избавиться от одного из своих Z-блогеров – Егора Гузенко, автора Telegram-канала "Тринадцатый". Гузенко, который воевал против Украины на стороне РФ еще с 2014 года разгневал Кремль критикой российского диктатора Владимира Путина из-за лжи, неспособности победить Украину и блокировки интернета.

Его бросили в штурм с двойным переломом ноги в конце апреля, с тех пор Гузенко не выходил на связь. Подробности сообщает Институт изучения войны (ISW)

Z-блогера бросили в штурм с переломанной ногой

Аналитики констатировали, что Кремль и российское военное командование продолжают репрессировать провоенных деятелей информационного пространства за критику российского политического и военного руководства. Эта практика укладывается в рамки более широких усилий по консолидации контроля над информационным пространством.

В Telegram-канале "Тринадцатый", который вел ярый сторонник и участник войны против Украины Егор Гузенко, 8 мая появилось сообщение, что командование российского 33-го мотострелкового полка (20-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия ВС РФ) отправило его 27 апреля на штурм, после чего Гузенко больше не выходил на связь.

"Егор до сих пор не на связи, с 27 апреля. По информации от его сослуживцев, 27 апреля у него отобрали телефон и отправили в штурм, на передовую... Хотели бы напомнить, 1 марта у Егора в Авдеевке случился двойной перелом ноги со смещением, в середине апреля результаты КТ показали, что малая берцовая кость у него срослась неправильно, а колено вообще НЕ СРОСЛОСЬ! Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать – мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень много для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего "Тринадцатого", – жаловались 8 мая единомышленники Гузенко, имеющие доступ к администрированию его канала.

На следующий день, 9 мая, когда российский диктатор проводил парад ко Дню победы в Москве, в канале Гузенко появились новые подробности его исчезновения.

"Егору не дали собраться, вручили штатный РД и ржавый автомат с убитого, который клинил... То есть его отправили даже не со своим оружием. Зачем? Почему? Вопросов у нас очень много. Чем наш Егор заслужил такое?" – не понимают представители Z-сообщества.

Они похвастались якобы собранными для российского 33 полка "почти 30 млн рублей" и обратились к российским командирам с просьбой "не погубить "Тринадцатого", чья бы инициатива это ни была", потому что дома оккупанта, который поддерживал убийства украинцев на украинской земле "ждут жена и маленькая дочь, которой исполнился недавно годик". Спасать своего товарища россияне также рассчитывают "молитвами за здравие".

Чем Гузенко разгневал Кремль

В ISW подчеркнули, что Гузенко, который горячо поддерживал войну против Украины и сам принимал в ней участие с 2014 года, а в 2019-м еще и убивал сирийцев во имя интересов Путина, впал в немилость за критику российских властей, в частности – самого Путина.

За считанные дни до исчезновения, 24 апреля, Гузенко обвинил Путина во лжи, раскритиковал его за недостаточную, по мнению пропагандиста, решительность в вопросе войны против Украины, неспособность защитить РФ от украинских ударов, "набивание карманов" и фактическое уничтожении российской армии. Также Гузенко не нравились блокировки интернета в РФ.

Также Z-блогер неоднократно утверждал, что российские власти, по его мнению, неэффективно воюют.

"Российские власти арестовали Гузенко 5 октября 2024 года по обвинению в тяжком преступлении – нападении на полицейского – после его постоянной резкой критики министерства обороны России и Кремля", – напомнили в ISW.

Дело возбудили по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Выпустили Гузенко из-под ареста в ноябре того же года – но только для того, чтобы отправить на фронт в составе одного из российских штурмовых подразделений.

Не "Тринадцатым" единым: зачем Кремль прессует провоенных блогеров

Гузенко стал не единственным представителем Z-сообщества, которого за последнее время российские власти наказали за критику.

В российском ультранационалистическом Telegram-канале "Воевода Вещает" 8 мая заявили об аресте его администратора и бывшего пилота российского боевого вертолета Алексея Земцова.

Согласно сообщению, Земцов находится под стражей по обвинениям, не связанным с его военной службой. Но он, судя по всему, готов повторить путь Гузенко, наивно полагая, что его ждет другой исход.

"Воевода Вешает" отметил, что Земцов готов воевать в Украине в составе штурмовой роты "Шторм-V".

15 апреля Земцов опубликовал видео, в котором утверждал, что столкнулся с цензурой со стороны российского военного командования и обвинениями в дискредитации российских военных за жалобы на комплект оснащения, который он получил после перевода в штурмовое подразделение. Также он заявил, что собирается покончить жизнь самоубийством, но так и не сделал этого.

"Кремль недавно активизировал усилия по консолидации контроля над российским информационным пространством", – резюмировали в ISW.

