В России по приказу власти убирают флаги с могил военных на кладбищах, чтобы не 'привлекали внимание': россияне возмущены. Видео

В России на кладбищах начали убирать флаги с могил оккупантов, чтобы они не кидались в глаза и россияне не видели реальное количество их соотечественников, отправленных на смерть в чужую страну по прихоти российского диктатора Владимира Путина.

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Делается это по распоряжению властей – как минимум, местного уровня, пропагандисты уже подняли по этому поводу вой, называя подобные действия "вандализмом и надругательством над памятью". На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

"Российские власти стали убирать флаги с могил военных на кладбищах, чтобы военные захоронения не были так заметны и их огромное количество не бросалось в глаза", – написал он.

В частности, "вандализмом и надругательством над памятью" оккупантов подобную практику назвала российская пропагандистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, особенно не нравятся российским чиновникам имперские флаги и знамена ЧВК "Вагнер".

В частности, о пропаже флагов с могил заявили наемники-вагнеровцы, приехавшие на одно из кладбищ Череповца Вологодской области РФ.

Один из новоиспеченных "героев" с закрытым лицом записал на кладбище видео, в котором пожаловался, что "кто-то снимает" вывешенные на могилах оккупантов флаги.

"Вот мы на кладбище. Приехали, флаги привезли. Но самое интересное, что здесь – ни одного флага. Все родственники ставят своим сыновьям, мужьям флаги, а кто-то их снимают. Прячут вот флаги. Пришли, достали, повесили, постояли – сняли и убрали. По какому распоряжению это делается – неизвестно. Думаю, этот вопрос надо поднимать", – заявил он.

Кашеварова же утверждает, что подобные практики применяются не только в Череповце – и сетует, что такие действия окажут противоположный эффект и еще больше привлекут внимание к колоссальным потерям РФ в Украине.

Напомним, ранее в России признались, что кладбища погибших в "СВО" стремительно разрастаются и подчеркнули, что "такого не было во время войны в Афганистане".

Также сообщалось, сколько военных Россия уже потеряла на Курщине. За пол года Курской операции потери РФ достигли 48 тысяч человек. Из них около 20 тысяч солдат страны-агрессора были ликвидированы.

При этом средний возраст ликвидированных в этом регионе РФ срочников – 20 лет.

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