В России заявили об успешных испытаниях модернизированного оптоволоконного FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский", который якобы способен поражать цели на расстоянии до 42 километров. В то же время украинские разработчики уже демонстрировали значительно большую дальность полета FPV-дронов – более 100 километров.

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Об этом пишет Defense Express. Военный портал проанализировал заявления российского научно-производственного центра "Ушкуйник" и украинские достижения в сфере беспилотных технологий.

Чем похвастались россияне

В центре "Ушкуйник" утверждают, что модернизированная версия FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский" подтвердила заявленные характеристики, поразив цель на расстоянии до 42 километров.

По утверждению российской стороны, беспилотник атаковал оборудование компрессорной станции "Сумская", входящей в состав линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

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Разработчики заявляют, что обновленный дрон получил не только увеличенную дальность полета, но и более высокую грузоподъемность. Из-за этого он стал больше по размерам. Также они подчеркнули, что дальнейшее увеличение дальности является главным направлением развития этого беспилотника. По их словам, максимальная дальность "Князя Вандала Новгородского" возросла с 15 до 42 километров.

В Defense Express отмечают, что речь идет об оптоволоконном FPV-дроне. В то же время даже среди российских беспилотников это не является рекордным показателем. Ранее российская сторона уже заявляла о якобы успешном применении FPV-дрона "Буратино" на дистанции до 85 километров.

Что может противопоставить Украина

Украинские FPV-дроны уже продемонстрировали значительно большую дальность применения.

Так, в мае волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил о поражении цели FPV-дроном квадрокоптерного типа на расстоянии 102 километров без использования дрона-носителя. Это стал один из первых публично известных случаев, когда классический FPV-дрон преодолел рубеж в более чем 100 километров.

А уже в начале июля экипаж Destinations Team 5-го Сумского пограничного отряда с помощью FPV-дрона Vyriy 15 с системой донаведения TFL-1 The Fourth Law поразил цель на расстоянии 110 километров.

Таким образом, отмечает Defense Express, хотя Россия продолжает увеличивать дальность своих оптоволоконных FPV-дронов, украинские разработки уже продемонстрировали возможности, которые существенно превышают заявленные российские показатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области российские террористы начали активнее использовать для нанесения ударов FPV-дроны, управляемые с помощью оптоволоконного кабеля. Главная опасность таких беспилотников заключается в их полной неуязвимости к средствам радиоэлектронной борьбы.

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