В России похвастались 'высокоточным ударом' по Николаеву: Ким потроллил россиян уничтожением ЗРК 'Колбаса' и РСЗО 'Йогурт'

В министерстве обороны РФ заявили, что вследствие ночной атаки нанесли "групповой удар" по якобы "крупному украинскому складу боеприпасов" в Николаеве, однако в действительности одной из целей оккупантов оказался торговый центр. Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким потроллил оккупантов, заявив, что они уничтожили "1000 единиц ЗРК Колбаса и РСЗО Йогурт".

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В частности, в сводке минобороны страны-агрессора говорится, что "удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования". А пораженный склад якобы был расположен на территории судоремонтного предприятия.

"Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен", – цинично заявили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 17 мая армия России атаковала Николаев. В городе прогремели взрывы, начались пожары. Была ранена женщина.

Глава ОВА Виталий Ким показал одну из целей оккупантов – продуктовый магазин.

"Россия уничтожила новейшее оружие Украины. Было уничтожено 1000 единиц ЗРК Колбаса и РСЗО Йогурт", – потроллил он оккупантов.

Утром в ГСЧС сообщили, что в Николаеве вследствие попадания боеприпасов и их осколков частично разрушены автосалон, ТЦ а также здание на объекте промышленной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Минобороны России цинично назвало удар по складу гуманитарной помощи в Тернополе "уничтожением пункта дислокации ВСУ".

– 16 мая минобороны РФ похвастало "уничтожением" ЗРК Patriot. В Воздушных силах ВСУ заявили, что Patriot невозможно уничтожить "Кинжалом": дивизион имеет радар и до 8 пусковых установок, расположенных отдельно друг от друга.