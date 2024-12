В России показали реальное отношение к переговорам с Украиной: в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениями

Некоторые деятели российского информационного пространства продолжают подчеркивать, что диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирном урегулировании войны против Украины. Кремль не устраивают переговоры, которые приведут к чему-либо меньшему, чем желаемая им "полная капитуляция Киева".

Повторение таких нарративов указывает на то, что агрессор по-прежнему не склонен к добросовестному диалогу и намерен уничтожить украинское государство военным путем. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики обратили внимание на интервью в Financial Times (FT) от 2 декабря, которое издание взяло у связанного с Кремлем российского олигарха, православного националиста и основателя ультранационалистического издания "Царьград" Константина Малофеева. Он заявил, что Путин, скорее всего, отклонит любой план мирных переговоров, который выдвинет избранный президент США Дональд Трамп, если только этот план не будет учитывать "проблемы безопасности" России.

По его словам, Кремль рассмотрит возможность мирных переговоров с администрацией Трампа только в том случае, если тот отменит американскую политику, позволяющую Украине использовать предоставленное Западом дальнобойное оружие для ударов по РФ; "отстранит" президента Украины Владимира Зеленского от должности; согласится встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в Украине, будущей европейской безопасности, конфликта на Ближнем Востоке и растущего альянса РФ с Китаем.

"Путин может намереваться использовать такую ​​встречу, чтобы добиться от Трампа будущих уступок в политике США по этим вопросам", – предположили аналитики.

Также Малофеев утверждал, что война в Украине "помогла укрепить" отношения России с КНР, Ираном и Северной Кореей, а еще оживила экономику и оборонную промышленность РФ.

Однако ISW продолжает наблюдать макроэкономические признаки того, что экономика России с трудом выдерживает тяжесть инфляции, продолжающихся международных санкций и нехватки рабочей силы. Она столкнется со значительными проблемами в 2025 году, если предположить, что война РФ против Украины продолжится в нынешнем темпе.

Военные эксперты напомнили, что диктатор и другие топ-чиновники страны-агрессора недавно выступили с аналогичными заявлениями. А интервью Малофеева указывает еще и на то, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах, независимо от того, кто выступает посредником в них.

Этот путинский приспешник в настоящее время не занимает официальной должности в российском правительстве, но его риторика важна, учитывая его отношения с высокопоставленными кремлевскими чиновниками и влияние "Царьграда" среди российских ультранационалистов. Ранее он использовал свое издание для продвижения кремлевских нарративов, оправдывающих вторжение и оккупацию Россией Украины, и продолжает открыто поддерживать Путина.

"Зеленский недавно признал, что Украина должна найти дипломатические решения для прекращения войны и обеспечения возвращения некоторых частей оккупированных территорий (включая Крым) в будущем. Но комментарии Малофеева указывают на то, что Путин по-прежнему не склонен к добросовестным переговорам и намерен уничтожить украинское государство военными средствами", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента США Джо Байдена пообещали Украине поддержку, чтобы обеспечить ей позицию силы на потенциальных переговорах с Россией. До конца каденции нынешнего американского лидера Вашингтон будет помогать Киеву.

