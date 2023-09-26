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В России попытались выдать старую запись с командующим ЧФ РФ за доказательство того, что он жив: на чем прокололись

София Закревская
War
2 минуты
1,6 т.
В России попытались выдать старую запись с командующим ЧФ РФ за доказательство того, что он жив: на чем прокололись

В России пытаются отрицать ликвидацию командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова во время украинского удара по штабу ЧФ в Севастополе. Для этого минобороны России 26 сентября опубликовало кадры с совещания, на котором якобы присутствовал адмирал в режиме видеосвязи.

Однако в сети заподозрили, что это может быть старое видео. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер". Там отметили, что последний раз Соколов появлялся на видео заседаний минобороны еще 31 июля.

В России попытались выдать старую запись с командующим ЧФ РФ за доказательство того, что он жив: на чем прокололись

Так, за спиной адмирала на "свежем" видео можно увидеть четыре флага – два Андреевских и два российских. Точно такой же интерьер был и на видео за 31 июля. На обоих роликах Соколов сидел на одном и том же стуле.

"Окно с Соколовым было несколько раз выведено на мультимедийную панель за спиной Сергея Шойгу во время его вступительного слова. На опубликованных ранее кадрах с коллегий Минобороны командующему ЧФ не уделяли такого внимания", – сказано в сообщении.

Видео дня
В России попытались выдать старую запись с командующим ЧФ РФ за доказательство того, что он жив: на чем прокололись

На якобы новых кадрах Соколов ничего не говорит. Также заметно, что сначала он сидит без очков, а позже надевает их. На данный момент нельзя точно сказать, была ли выведена на экран прямая трансляция из кабинета оккупанта или же россиянам показали заранее заготовленную запись.

В России попытались выдать старую запись с командующим ЧФ РФ за доказательство того, что он жив: на чем прокололись

Также отметим, что во время одного из моментов трансляции экрана слова, которые произносит Шойгу, идут вразрез с его артикуляцией. В связи с этим можно предположить, что над роликом поработали монтажеры, чтобы создать нужную РФ картинку. 

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы специальных операций Вооруженных сил Украины сообщили, что в результате удара по штабу в Севастополе были ликвидированы 34 офицера ВС РФ. Среди них был в том числе и командующий ЧФ РФ Соколов.

– После того, как в России показали якобы свежие кадры с адмиралом, в ССО отметили, что они уточняют информацию о ликвидации этого высокопоставленного российского оккупанта. Многих погибших россиян до сих пор не идентифицировали из-за разрозненности фрагментов тел.

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