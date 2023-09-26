В России попытались выдать старую запись с командующим ЧФ РФ за доказательство того, что он жив: на чем прокололись

В России пытаются отрицать ликвидацию командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова во время украинского удара по штабу ЧФ в Севастополе. Для этого минобороны России 26 сентября опубликовало кадры с совещания, на котором якобы присутствовал адмирал в режиме видеосвязи.

Однако в сети заподозрили, что это может быть старое видео. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер". Там отметили, что последний раз Соколов появлялся на видео заседаний минобороны еще 31 июля.

Так, за спиной адмирала на "свежем" видео можно увидеть четыре флага – два Андреевских и два российских. Точно такой же интерьер был и на видео за 31 июля. На обоих роликах Соколов сидел на одном и том же стуле.

"Окно с Соколовым было несколько раз выведено на мультимедийную панель за спиной Сергея Шойгу во время его вступительного слова. На опубликованных ранее кадрах с коллегий Минобороны командующему ЧФ не уделяли такого внимания", – сказано в сообщении.

Видео дня

На якобы новых кадрах Соколов ничего не говорит. Также заметно, что сначала он сидит без очков, а позже надевает их. На данный момент нельзя точно сказать, была ли выведена на экран прямая трансляция из кабинета оккупанта или же россиянам показали заранее заготовленную запись.

Также отметим, что во время одного из моментов трансляции экрана слова, которые произносит Шойгу, идут вразрез с его артикуляцией. В связи с этим можно предположить, что над роликом поработали монтажеры, чтобы создать нужную РФ картинку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы специальных операций Вооруженных сил Украины сообщили, что в результате удара по штабу в Севастополе были ликвидированы 34 офицера ВС РФ. Среди них был в том числе и командующий ЧФ РФ Соколов.

– После того, как в России показали якобы свежие кадры с адмиралом, в ССО отметили, что они уточняют информацию о ликвидации этого высокопоставленного российского оккупанта. Многих погибших россиян до сих пор не идентифицировали из-за разрозненности фрагментов тел.

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