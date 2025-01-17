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В России пожаловались на атаку дронов: аэропорт Владикавказа приостановил работу
В Северной Осетии, РФ, объявили режим опасности БПЛА и режим "Ковер". Аэропорт Владикавказа закрыт на прием и отправку воздушных судов.
Глава республики Сергей Меняйло в 12 часов дня по Киеву (13 по местному времени) заявил, что "все силы и средства переведены в режим повышенной готовности". По словам чиновника, продолжает круглосуточно работать оперативный штаб.
Меняйло также призвал россиян "сохранять спокойствие и не реагировать на провокации".
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